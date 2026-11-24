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SOOP이 자체 AI 기술을 활용해 플랫폼 내 콘텐츠 검색 기능을 강화한다.

기존 제목과 태그 중심 검색에서 나아가 VOD 속 특정 장면을 찾고 스트리머의 최근 활동까지 요약해 보여주는 등 콘텐츠 탐색 방식을 확대한다. 긴 방송 영상을 일일이 확인해야 했던 이용자들의 불편을 줄이고, 과거 방송 콘텐츠의 활용도를 높이려는 시도다.

SOOP은 'VOD 장면 검색', '최근 활동 AI 요약', 'AI VOD 챕터' 등 3가지 기능을 도입한다고 밝혔다. 자체 AI 기술로 VOD를 구간별 분석해 제목과 요약, 키워드 등을 생성하고 이를 검색과 콘텐츠 탐색에 활용한다.

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통합검색에 적용되는 'VOD 장면 검색'은 검색어와 관련된 VOD 속 장면을 찾아 해당 구간의 재생 시점을 보여주는 기능이다. 이용자는 긴 방송을 처음부터 시청하지 않아도 특정 게임 플레이나 주요 상황 등 원하는 장면을 찾아 바로 확인할 수 있다. 단순히 영상 목록을 검색하는 수준에서 벗어나 영상 속 내용까지 검색 대상으로 확장했다는 점이 특징이다.

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'최근 활동 AI 요약'은 스트리머의 최근 방송과 공지 등을 바탕으로 주요 활동을 정리해 보여준다. 이용자는 스트리머가 최근 어떤 콘텐츠를 선보였는지 한눈에 파악하고, 관련 VOD나 현재 진행 중인 라이브 방송으로 이동할 수 있다.

VOD 플레이어에는 'AI VOD 챕터' 기능이 적용된다. AI가 영상의 주요 구간을 분석해 목차를 구성하고 구간별 썸네일과 제목, 재생 시점을 제공한다. 영상 전체를 훑어보지 않고도 주요 내용을 확인할 수 있으며, 관심 있는 구간을 선택해 곧바로 시청할 수 있다.

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SOOP은 우선 일부 스트리머를 대상으로 해당 기능을 적용한 뒤 대상 범위를 점차 확대할 계획이다. 향후 영상 데이터를 콘텐츠 추천과 프로필, 콘텐츠 분석 등 다양한 영역에 활용해 AI 기반 탐색 기능도 고도화한다.

방송 플랫폼에서 VOD는 라이브 방송 이후 남겨진 기록이자 또 다른 콘텐츠 자산인 가운데, 이번 기능은 영상 자체를 보여주는 데 그치지 않고 이용자가 원하는 장면과 정보를 빠르게 찾아 다시 소비할 수 있도록 검색의 범위를 넓혔다는 점에서 의미가 있다고 할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com