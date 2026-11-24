사진출처=일 레스토 델 카를리노

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[스포츠조선 장종호 기자] 인공지능(AI)으로 만든 가짜 뱀 사진 한 장 때문에 온 집안을 뒤지는 소동이 벌어졌다.

해당 사진을 만든 당사자는 9세 소년이었다.

이탈리아 일간지 일 레스토 델 카를리노에 따르면 지난 12일(현지시각) 오후 8시쯤 이탈리아 중부 마르케주 안코나 지역의 한 주택 화장실 변기에서 비단뱀이 모습을 드러냈다는 신고가 접수됐다.

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신고에 사용된 사진에는 변기 안에서 뱀 한 마리가 머리를 내밀고 있는 모습이 담겨 있었다. 소방대원들은 화장실을 시작으로 집 안 곳곳을 살폈지만 뱀을 찾지 못했다. 처음에는 뱀이 열려 있던 창문으로 빠져나갔거나 집 안 틈새에 숨어 있을 것으로 추정됐다.

이튿날에는 외래·희귀 동물 보호 업무를 담당하는 전문 인력까지 조사에 합류했다. 이들은 사진에 등장한 동물이 실제로 존재하는지 확인하기 위해 관련자들을 조사하고, 소년의 휴대전화에 저장된 원본 사진도 살폈다.

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그 과정에서 사건의 전말이 밝혀졌다. 사진 속 뱀은 실제 동물이 아니었다. 당시 친구 집에 놀러 갔던 9세 소년이 화장실에서 스마트폰 AI 앱을 이용해 변기 사진에 비단뱀을 합성한 것이었다.

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소년은 자신이 만든 이미지를 어른들에게 보여주며 변기에서 뱀이 나왔다고 말했다. 장난으로 시작한 일이 소방대와 경찰까지 동원하는 수색으로 번지자 결국 사실을 털어놓고 사과했다.

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이탈리아에서는 14세 미만 아동에게 형사책임을 물을 수 없어 소년에게 법적 처벌은 내려지지 않을 것으로 전해졌다.

이번 해프닝은 AI 기술을 이용하면 실제와 구별하기 어려운 이미지를 손쉽게 만들 수 있다는 점을 보여줬다.

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한 전문가는 "AI가 무엇을 할 수 있고, 어떤 경보를 유발할 수 있는지 보여주는 놀라운 사례"라며 어린이가 이런 도구에 접근하는 문제도 짚어봐야 한다고 말했다.

그는 AI로 만든 이미지가 실제 사진처럼 유통될 경우 불필요한 공포와 혼란을 일으킬 수 있다고 경고했다. 학교에서도 AI 이미지의 생성과 판별, 온라인 공유에 따른 책임을 교육할 필요가 있다고도 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com