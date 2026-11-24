제공=KCC글라스

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바닥과 벽의 이음매를 최소화해 공간의 개방감과 통일감을 높이는 '심리스 인테리어'가 주목받으면서 대형 규격 마감재에 대한 관심이 높아지고 있다.

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨는 대형 규격과 차별화된 표면 질감을 적용한 강마루 및 벽장재를 선보이며 시장 변화에 대응하고 있다.

홈씨씨의 '숲 강마루 스톤 스퀘어'는 가로·세로 각각 597㎜의 대형 정사각 규격에 천연석 디자인을 적용한 제품이고, '숲 강마루 텍스쳐 와이드'는 폭 165㎜, 길이 1205㎜의 와이드 규격으로 원목 특유의 자연스러운 디자인을 구현했다.

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두 제품에는 표면의 입체적인 질감을 살리는 '리얼엠보' 기법을 적용했다.

또한 1등급 내수 합판과 고강도 HPL 표면재를 사용해 내구성을 높였으며, 마루 모서리를 부드럽게 가공하는 '마이크로 베벨링' 공법으로 시공 후 마감 완성도를 강화했다.

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벽장재 시장에서도 대형화 흐름이 이어지고 있다.

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홈씨씨가 최근 출시한 '비센티월'은 600×1200㎜부터 1200×3000㎜ 규격의 대형 패널을 적용한 인테리어 벽장재다.

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석재 특유의 패턴과 질감을 구현한 제품으로, 패널을 조립하는 건식 시공 방식을 채택해 기존 타일 시공에 필요한 양생과 줄눈 작업을 줄였다.

특히 3000㎜ 높이의 패널을 활용하면 바닥부터 천장까지 한 장으로 마감하는 풀하이트 디자인이 가능하다.

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패널 사이 이음매도 약 2㎜ 수준으로 최소화해 벽면의 일체감을 높였다.

디자인은 깊이감 있는 딥엠보 패턴부터 대리석 특유의 베인 무늬까지 총 15종의 석재 패턴으로 구성했다.

기존 홈씨씨 인테리어필름 디자인을 활용한 맞춤형 주문 생산도 가능해 벽면과 도어를 동일한 디자인으로 연출할 수 있다.

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업계에서는 심리스 인테리어에 대한 관심이 높아지면서 바닥재와 벽장재 모두 대형 규격 제품의 경쟁이 확대될 것으로 보고 있다.

홈씨씨는 차별화된 디자인과 대형 규격을 갖춘 제품군을 통해 소비자의 다양한 인테리어 수요에 대응한다는 계획이다.