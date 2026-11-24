[스포츠조선 장종호 기자] 인천세종병원 골반장기탈출수술센터(센터장 정성우)가 공식 출범 직후 아시아 최초로 다빈치SP 단일공 로봇을 이용한 직장류수술과 비만대사수술을 동시에 시행하는 데 성공했다.

24일 인천세종병원에 따르면 지난 11일 A씨(60·여)를 대상으로 다빈치SP 단일공 로봇을 이용해 직장류수술(직장전방고정술)과 비만대사수술(위소매절제술)을 동시에 성공했다.

이번 수술은 골반장기탈출수술센터 정식 출범 이틀 만에 이뤄진 것으로, 다빈치SP 단일공 로봇을 활용해 직장류와 비만을 동시에 수술한 아시아 최초 사례다.

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다빈치SP 한국 법인 인튜이티브서지컬코리아(유) 관계자는 "다빈치SP 단일공 로봇장비를 이용한 직장류수술 및 비만대사수술 동시 성공은 한국을 비롯한 아시아권에서 유례가 없었던 첫 성공 사례"라고 밝혔다.

이번 수술은 정성우 골반장기탈출수술센터장(외과)이 집도했다.

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그는 직장류를 비롯한 골반장기탈출질환과 탈장, 항문질환을 전문적으로 진료하는 외과 전문의로, 비만대사수술 인증의이기도 하다. 복강경과 다빈치SP 단일공 로봇을 활용한 최소침습수술을 시행하며 관련 분야의 수술 경험을 쌓아왔다.

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정 센터장은 이번 사례를 계기로 비만과 골반장기탈출질환을 함께 살피는 치료의 중요성을 강조했다.

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A씨는 신장 149㎝, 체중 68.1㎏, 체질량지수(BMI) 30.67㎏/㎡의 비만 환자로, 고지혈증과 지방간이 있었으며 숨참 증상을 겪었다. 또 배변 시 '변이 항문에 걸린 느낌'이 드는 등 배변 장애도 호소했다.

자기공명배변조영술(MR defecography) 결과, 골반저 하강을 동반한 직장류와 방광류가 확인됐다.

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정성우 센터장은 "비만은 배 안의 압력을 높여 골반 장기를 지탱하는 근육과 조직에 부담을 줄 수 있다"며 "특히 배변 장애가 있는 비만 환자는 골반 장기의 상태와 동반 질환을 함께 확인해 치료 계획을 세우는 게 중요하다"고 말했다.

이어 "비만대사수술과 골반장기탈출수술이 모두 필요한 환자에게는 상태에 따라 동시 수술을 고려할 수 있다"며 "다빈치SP 단일공 로봇수술을 포함한 다양한 최소침습수술 방법 가운데, 환자에게 가장 적합한 치료법을 선택하는 것이 중요하다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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