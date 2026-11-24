[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 근로복지공단이 주관하는 '2026년 상생형 공동직장어린이집 신규 설치 및 운영 사업' 지원대상자로 선정됐다.

상생형 공동직장어린이집은 중소기업 근로자의 보육 부담을 덜고 일·가정 양립을 지원하기 위해 여러 사업장이 공동으로 이용하는 직장어린이집의 설치와 운영을 지원하는 사업이다.

순천향대천안병원은 사업 선정에 따라 병원 교직원과 지역 중소기업 근로자를 위한 보육환경을 조성하는 직장어린이집 건립을 추진한다.

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새로 건립되는 어린이집은 병원 인근에 지상 2층, 연면적 600㎡(약 182평) 규모로 조성되며, 영유아 60명을 보육할 수 있는 시설을 갖출 계획이다. 개원 목표 시기는 2028년 3월이다.

어린이집 전체 정원의 50%는 지역 중소기업 참여기관에 배정하며, 특히 참여기관 8곳 중 6곳이 의료기관인 만큼, 이들 기관의 특성을 반영한 보건의료 특화 보육모델을 운영할 계획이다.

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이문수 병원장은 "병원 교직원과 지역 중소기업 근로자들이 자녀 양육 부담을 덜고, 안심하며 일할 수 있도록 안정적인 보육환경을 조성하겠다"면서 "공동 직장어린이집 건립을 통해 지역사회와 함께 성장하는 상생의 가치를 실현하겠다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com