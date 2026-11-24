[스포츠조선 장종호 기자] 인제대학교 일산백병원(병원장 최원주)이 인공지능(AI) 기반 안저 영상 분석 시스템인 메디웨일의 '닥터눈 CVD'와 '닥터눈 Fundus'를 도입했다.

이번에 도입한 시스템은 안저 사진을 AI로 분석해 심혈관질환 발생 위험을 평가하고 안과 질환과 관련된 이상 소견을 검출하는 의료기기다. 눈 안쪽의 망막과 시신경 등을 촬영한 영상으로 눈 건강뿐 아니라 심혈관 건강 상태까지 살펴볼 수 있는 것이 특징이다.

'닥터눈 CVD'는 안저 영상에 나타난 망막 혈관 등의 정보를 AI로 분석해 향후 심혈관질환 발생 위험과 관련된 정보를 제공한다. 이를 통해 의료진은 환자의 심혈관 건강 상태를 평가하는 데 참고할 수 있으며, 필요에 따라 추가 검사나 생활습관 개선 등 예방적 건강관리를 안내할 수 있다. '닥터눈 Fundus'는 안저 영상을 분석해 안과 질환과 관련된 이상 소견을 검출하고 의료진의 진단을 보조한다. 망막과 시신경 등 안저 상태를 확인하는 데 활용되며, 이상 소견이 발견되면 전문의 진료와 정밀검사로 연계할 수 있다.

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안저검사는 특수 카메라로 눈 안쪽의 망막과 시신경 등을 촬영하는 비침습적 검사다. 별도의 절개나 조직 채취 없이 영상을 확보할 수 있어 검사 부담이 비교적 적다. 최근에는 AI 영상 분석 기술을 접목해 안과 질환뿐 아니라 전신 건강과 관련된 정보를 확인하는 데도 활용 범위가 확대되고 있다.

일산백병원은 이번 시스템 도입을 계기로 안저 영상을 활용한 건강 평가를 확대하고, AI 분석 결과를 의료진의 전문적인 진료와 연계해 환자들의 질환 예방과 조기 발견을 지원할 계획이다.

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최원주 병원장은 "AI 기반 영상 분석 기술을 진료에 적극 활용해 환자들이 자신의 건강 상태를 보다 폭넓게 확인하고, 질환 예방과 조기 발견으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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한편, 닥터눈 CVD와 닥터눈 Fundus의 AI 분석 결과는 의료진의 진단을 보조하는 참고 자료로 활용된다. 심혈관질환 및 안과 질환의 최종 진단은 환자의 증상과 병력, 추가 검사 결과 등을 종합해 전문의가 판단한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com