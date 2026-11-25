제공=LG

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LG가 결혼과 사회생활이라는 새로운 출발을 앞둔 청년들을 응원하기 위해 무료 컨설팅 프로그램 '스마일 클래스'를 개최했다.

LG는 이달 7~8일 서울 강서구 LG전자 복합문화센터 그라운드220에서 예비부부 100쌍을 초청해 결혼생활에 필요한 다양한 분야의 전문가 컨설팅을 제공했다.

이번 행사는 긍정적인 에너지를 전파하는 '스마일 프로젝트'의 일환으로, 결혼을 앞둔 예비부부들의 부담과 고민을 덜어주기 위해 마련됐다.

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LG는 사전 고객조사를 바탕으로 프로그램을 구성하고 30여 명의 전문 컨설턴트를 초빙했다.

참가자들은 부부 대화 방식, 가사 역할 분담, 신혼집 인테리어, 신혼부부 재무설계 등 4개 프로그램에 참여했다.

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특히 자산관리와 대출, 신혼부부 지원제도 등 실질적인 재무 고민을 전문가와 상담할 수 있도록 했다.

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컨설팅 내용을 정리한 '신혼 리포트'도 제공했으며, 인테리어와 재무설계 분야에는 AI 기술을 활용해 상담 내용을 요약했다.

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앞서 지난 1일에는 서울 마곡 LG디스커버리랩에서 입사 1~2년 차 사회초년생 100여 명을 대상으로 한 스마일 클래스도 진행했다.

이날 참가자들은 보드게임을 활용한 직장 내 소통 프로그램 '슬기로운 신입생활'과 생성형 AI를 활용한 실무 에이전트 구축 프로그램 'AI 신입 마스터' 등을 체험했다.

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김나이 커리어 엑셀러레이터와 과학 커뮤니케이터 궤도의 강연도 이어졌다.

행사 후에는 12명의 현직 멘토와 함께하는 네트워킹 시간을 마련해 직장생활 경험과 고민을 나눴다.

LG 관계자는 "결혼과 사회생활이라는 새로운 출발선에 선 이들이 미소로 내일을 맞이할 수 있도록 응원의 메시지를 전하고 싶었다"며 "앞으로도 다양한 삶의 전환점에 있는 이들을 위한 의미 있는 활동을 지속하겠다"고 말했다.

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LG는 참가자들의 의견을 바탕으로 향후 스마일 클래스의 대상과 규모를 확대하는 방안을 검토할 계획이다.

한편 LG는 일상 속 미소를 담은 사진 공모전 '스마일 모먼트'를 진행했으며, 우수 당선작을 선정해 연말 서울 광화문광장 일대 6개 대형 옥외전광판을 통해 선보일 예정이다.