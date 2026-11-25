제공=GS건설

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GS건설이 사회공헌 활동 20주년을 맞아 건설업의 전문성을 활용한 사회공헌 사업을 확대하고 미래세대의 자립과 지역사회 상생에 힘쓰고 있다.

GS건설의 사회공헌 활동은 단순한 기부를 넘어 건설업의 전문성과 인적자원을 활용해 주거·학습 환경을 개선하는 것이 특징이다.

기존 미래세대 자립지원과 지역사회 지원을 중심으로 저출산, 국가유공자 예우, 생물다양성 보전 등 사회적 요구에 대응하는 활동으로 영역을 넓히고 있다.

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특히 2025년부터는 지원 대상을 개인에서 아동양육시설과 자립준비청년 공동생활시설 등 공공 영역으로 확대했으며,임직원의 전문성을 활용한 재능기부와 가족 참여형 봉사활동, 전문기관과의 협력도 강화하고 있다.

대표 사업인 '꿈과 희망의 공부방'은 아동·청소년에게 안전하고 쾌적한 학습 공간을 제공하는 프로그램으로 2011년 1호점을 시작으로 2026년 하반기 기준 누적 334호점을 조성했다.

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도배와 장판, 조명 교체를 비롯해 책상, 침대 등 가구와 PC를 지원하며 학습환경 개선을 돕고 있다.

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이와 함께 2023년부터 서울시교육청, 초록우산, 남촌재단과 협력해 '즐거운 돌봄교실'을 지원하고 있으며, 보호시설에서 생활하는 청년들의 사회 진출을 돕기 위한 '자립준비 청년 지원' 사업도 운영하고 있다.

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보호시설에서 생활하는 학생 가운데 매년 50명을 선발해 생계와 취업에 필요한 국가자격증 취득 비용을 지원한다.

사회공헌 20주년을 맞아 국가유공자와 보훈가족을 지원하는 신규 사업 '지켜Dream'도 추진한다.

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GS건설은 국가보훈부와 향후 5년간 협력하는 업무협약을 체결하고 국가를 위해 헌신한 이들과 그 가족의 안정적인 생활을 지원할 계획이다.

GS건설 관계자는 "기업이 가진 자원을 지역사회와 공유하고 미래세대가 자립할 수 있는 기반을 만드는 것이 ESG 시대 사회공헌의 방향"이라며 "앞으로도 건설업의 전문성을 살린 차별화된 사회공헌 활동을 확대해 기업의 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.