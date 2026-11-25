제공=미래에셋증권

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미래에셋증권은 임직원과 가족이 함께하는 ESG 환경캠페인 '미래에셋증권숲' 가꾸기 활동을 진행했다고 밝혔다.

도시 생활권 내 녹지를 조성하고 숲을 관리해 생태적 및 교육적 가치를 높이는 동시에, 지속가능한 생태계 조성에 기여하기 위해 마련된 행사로 올해는 임직원과 가족 등 총 50명이 참여했다.

미래에셋증권은 서울그린트러스트와 함께 2019년부터 서울 이촌한강공원 일대에 약 650㎡ 규모의 숲을 조성해 관리하고 있다.

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양버드나무와 느릅나무, 조팝나무 등 약 900그루를 심었으며, 2023년에는 생태습지를 포함해 기존보다 약 6배 확대된 4350㎡ 규모로 조성했다.

이를 통해 도심 녹지 확충과 미세먼지 저감, 탄소흡수원 확보에 기여하고 있다.

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참가자들은 숲 해설을 듣는 생태투어를 통해 도시 숲의 가치와 역할을 배우고, 죽은 가지 정리와 잡초 제거 등 숲 관리 봉사활동을 펼쳤다.

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또한 반려식물 입양 프로그램인 '초록키트 프로그램'에도 참여하며 환경보호의 의미를 되새겼다.

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미래에셋증권 관계자는 "가족과 함께하는 사회공헌활동을 통해 자연의 소중함과 환경보호의 중요성을 체감하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 지속가능한 환경 조성과 ESG 가치 실천을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 미래에셋증권은 임직원 가족이 함께 참여하는 '패밀리 페스티벌' 등 다양한 가족 참여형 프로그램과 사회공헌활동을 통해 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.