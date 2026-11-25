제공=상미당홀딩스

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상미당홀딩스 행복한재단은 지난 14일 서울 신대방동 미래창조원에서 사단법인 부스러기사랑나눔회와 함께 '제15회 내 꿈은 파티시에' 대회를 개최했다.

'내 꿈은 파티시에'는 제과제빵에 관심 있는 아동·청소년들이 직접 작품을 만들며 재능과 적성을 발견하고 진로를 탐색할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.

2012년부터 매년 개최해 왔으며, 올해까지 총 296개 팀, 898명이 참여하고 파티시에를 꿈꾸는 청소년 42명에게 장학금을 전달하는 등 총 11억 7000만원을 지원했다.

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올해 대회에는 전국 55개 팀이 참가를 신청했으며, 사전 심사를 거쳐 아동부와 청소년부 총 20개 팀, 53명이 본선에 진출했다.

참가자들은 '내 꿈을 담은 베이커리'를 주제로 각자의 꿈과 이야기를 담은 창의적인 제과제빵 작품을 선보였다.

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심사에는 파리크라상, 삼립, 비알코리아 소속 제과기능장과 연구원, 대림대학교 제과제빵과 교수진 등 전문가 8명이 참여했다.

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심사 결과 아동부 대상은 온새미로지역아동센터 '꿈을 꾸는 남동구산 밤고구마'팀의 '밤고구마 왁뿌 소금빵', 청소년부 대상은 돈보스코오라토리오 '먹깨비'팀의 '커피빈쿠키'가 차지했다.

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아동부 대상작은 직접 수확한 고구마와 밤을 활용한 소금빵에 초콜릿 코팅을 더해 가을의 맛을 표현했고, 청소년부 대상작은 바리스타 수업에서 경험한 로스팅 과정에서 영감을 얻어 생두가 원두로 변하는 모습을 쿠키로 구현했다.

청소년부 최우수상을 받은 늘푸른지역아동센터 '삼남매베이커리'팀 참가자는 "대회 당일 실수할까 걱정했지만 끝까지 작품을 완성해 뿌듯했다"며 "아빠가 지켜보는 가운데 삼남매가 함께 상을 받아 더욱 기뻤다.

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도전하는 과정의 소중함과 가족이 함께하는 기쁨을 느낄 수 있어 감사하다"고 소감을 전했다.

상미당홀딩스 행복한재단 관계자는 "이번 대회가 아이들이 제과제빵을 직접 경험하며 자신의 재능과 가능성을 발견하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다양한 진로 체험 기회를 통해 아동·청소년들이 꿈을 구체적인 진로로 발전시킬 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편, 상미당홀딩스는 지난 8월에도 제과제빵 분야 진로를 희망하는 청소년들을 대상으로 파리크라상 컬리너리 아카데미에서 전문 제과 실습과 현장 견학 등을 진행하며 진로 체험 기회를 확대했다.