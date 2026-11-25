제공=롯데홈쇼핑

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롯데홈쇼핑이 ESG 슬로건 '오늘 실천하면 달라지는 내일' 아래 시각장애 아동을 위한 음성도서 제작사업 '드림보이스'를 10년째 이어가고 있다.

2016년 한국장애인재단과 함께 시작한 '드림보이스'는 롯데홈쇼핑의 방송 제작 역량과 전문 인력을 활용해 시각장애 아동의 독서 접근성을 높이는 사회공헌 활동이다.

쇼호스트와 음악감독 등의 재능기부로 출발해 현재까지 시즌8을 통해 음성도서 223권과 오디오북 4550세트를 제작, 전국 1700여 개 복지시설에 기증했다.

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최근에는 셀럽과 임직원, 대학생 등으로 참여 범위를 확대하며 재능기부 문화를 확산하고 있으며, 지난달 22일에는 소녀시대 유리가 롯데홈쇼핑 본사를 방문해 음성도서 녹음에 참여했다.

유리는 쇼호스트에게 발성과 호흡, 문장별 강약 조절 등을 교육받은 뒤 직접 낭독을 진행했으며, 녹음 준비부터 제작까지의 과정을 콘텐츠로 소개해 시각장애 아동의 독서 환경과 목소리 기부의 의미를 알릴 계획이다.

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시즌7부터 일반 임직원으로 참여 대상을 확대했으며, 참여자들은 도서 분석과 전문 낭독 교육, 반복 연습을 거쳐 녹음에 참여한다.

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단순 봉사를 넘어 한 권의 음성도서를 완성하는 전 과정에 함께하는 재능기부 방식이다.

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대학생 참여 프로그램인 '드림보이스 서포터즈'도 운영하고 있다.

지난 6월 위촉한 '드림보이스 서포터즈 시즌9'은 모집 인원을 기존 10명에서 20명으로 확대했으며, 올해부터 영문 음성도서 제작도 새롭게 도입했다.

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서포터즈들은 약 6개월간 전문 낭독 교육과 도서 분석, 발음·발성 훈련, 녹음 및 수정 작업에 참여한다.

로봇, 반도체, 금융 등 아동의 관심과 교육 트렌드를 반영한 도서를 제작하며, 올해 총 40권의 음성도서 완성을 목표로 하고 있다.

롯데홈쇼핑 관계자는 "'드림보이스'는 방송 전문가의 재능기부로 시작해 임직원과 대학생, 셀럽이 함께하는 참여형 사회공헌으로 발전하고 있다"며 "앞으로도 방송 제작 역량과 대중적 영향력을 활용해 시각장애 아동이 다양한 지식과 이야기를 접할 수 있도록 지원하고, 더 많은 사람이 일상 속 재능기부에 참여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.