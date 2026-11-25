제공=하이트진로

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하이트진로가 지역사회와 함께하는 환경보호활동과 취약계층 지원사업을 통해 지속가능한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

하이트진로는 지난달 본사와 제주지점 임직원을 비롯해 제주지방해양경찰청, 제주아라종합사회복지관, 한국전력공사 제주본부 등 지역기관 관계자 60여 명과 함께 올해 네 번째 제주 닭머르해안 환경정화활동을 진행했다.

올해 총 4차례의 활동을 통해 참가자들은 해안가와 주변 지역의 약 4.5톤의 생활쓰레기를 수거하고 분리배출하며 해양환경 보호에 힘을 보탰다.

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2020년 제주 표선해변에서 시작된 환경정화활동은 2023년 닭머르해안으로 확대됐으며, 2024년부터는 외부 협력기관과 함께하는 지역사회 공동 환경보호사업으로 발전했다.

이와 함께 이동에 어려움을 겪는 취약계층의 편의 증진을 위한 차량 지원사업도 지속하고 있다.

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2015년 시작된 이 사업은 하이트진로, 하이트진로홀딩스와 '하이트진로 챔피언십' 참가 선수들의 기부금까지 더해 12년째 이어가고 있다.

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지난달 27일 서울 서초사옥에서 열린 전달식에서는 전국 사회복지기관 10곳에 경차 레이를 지원했다.

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기존에 지원한 승합차 카니발 1대를 포함하면 올해 지원 차량은 총 11대이며, 2015년 이후 누적 지원 대수는 102대에 이른다.

이 밖에도 하이트진로는 쪽방촌 주민 지원, 소방공무원과 경찰관을 위한 '감사의 간식차', 취약계층 명절 나눔 등 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

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앞으로도 지역사회 현장의 수요를 반영한 지원사업을 통해 취약계층의 생활환경 개선과 지역사회 상생에 힘쓸 계획이다.