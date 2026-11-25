제공=삼천리

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삼천리는 '나눔과 베풂으로 사랑받는 기업'이라는 비전 아래 안전하고 행복한 지역사회를 만들기 위한 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

대표 활동인 '가스안전 사랑나눔'은 도시가스 전문기업의 역량을 활용해 저소득층 가정의 노후 보일러와 가스레인지, 배기통 등을 무상 교체하고 가스타이머콕 설치를 지원하는 사업이다.

이를 통해 가스 사고와 과열로 인한 화재를 예방하고 취약계층의 안전한 생활환경 조성에 기여하고 있다.

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친환경 캠페인 'Clean Day'로 인천 청량산과 오산천, 안성·평택 지역 하천 등에서 환경정화와 식목활동, 산불예방 캠페인 등을 진행하며 지역 환경보호와 탄소중립 실천에 앞장서고 있다.

이와 함께 임직원 자원봉사팀이 지역 사회복지시설을 정기적으로 방문해 취약계층 어르신 무료급식과 도시락 배달, 장애인 외부활동 지원, 아동·청소년 양육 지원, 시설 환경개선 등을 진행한다.

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매년 크리스마스에는 임직원이 산타클로스로 변신해 아동복지시설을 방문하는 '사랑나눔의 날'을 개최하며, 행사기금은 임직원이 급여 일부를 모아 마련한 급여우수리로 조성된다.

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임원부인회 역시 아동양육시설 환경정화와 한센인 거주시설 김장 봉사 등을 통해 소외계층의 생활환경 개선과 건강한 겨울나기를 돕고 있다.

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국군장병 지원으로 삼천리는 1975년 육군 제28사단과 자매결연을 맺은데 이어 2006년 해병대 제2사단과도 인연을 맺고 후원 활동을 지속하며 국토방위에 헌신하는 장병들에게 감사의 마음을 전하고 있다.

또한 천만문화재단은 40여 년간 약 3500명의 장학생에게 장학금을 지원했으며, 미술공모전 '천만아트포영'을 개최해 국내 문화예술 발전에도 기여하고 있다.

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삼천리는 앞으로도 따뜻한 사회, 안전한 세상, 행복한 미래를 만드는 '사랑받는 기업'으로 거듭나는 데 최선을 다할 계획이다.