제공=한화

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한화는 '함께 멀리'의 사회공헌 철학 아래 미래세대 교육, 환경 보호, 문화예술 지원, 사회적 약자 배려 등 다양한 분야에서 지속적이고 체계적인 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

대표적인 사회공헌 활동으로 2000년부터 27년간 시각장애인을 위한 점자달력을 제작해 무료로 배포하며 사회적 약자의 정보 접근성 향상과 배리어프리 문화 확산에 기여하고 있다.

'시각장애인들도 새해를 맞이하는 기쁨을 함께 할 수 있도록 하자'는 김승연 회장의 뜻으로 시작된 점자달력은 매년 사용자 의견을 반영해 제작 품질과 편의성을 개선해 왔다.

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또한 누적 발행부수가 국내 최대 규모인 100만부를 돌파하는 등 관련 단체들의 호응이 매년 갈수록 높아지고 있다.

특히 숫자 크기와 농도를 세심하게 조정하고 절기, 기념일, 음력 날짜까지 점자로 표기해 시각장애인의 활용도를 높였고, 장애인과 비장애인이 함께 사용할 수 있도록 제작해 서로를 이해하고 차별 없는 문화를 조성하는 데 기여하고 있다.

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한화는 점자 출판·인쇄 전문 사회적 기업과의 협업을 통해 상생의 가치도 실천하고 있으며, 이러한 공로를 인정받아 한글 점자 반포 100주년 기념식에서 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다.

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그리고 미래세대 교육과 문화예술 지원으로 KAIST와 협력하여 중학생을 대상으로 한 체험형 우주교육 프로그램인 '우주의 조약돌'과 세계적인 바로크 음악 연주자와 단체를 초청해 수준 높은 '한화클래식' 공연을 선보이고 있다.