제공=IBK기업은행

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IIBK기업은행은 지난달 28일부터 이달 1일까지 5일간 기업은행 본점 일대에서 신진작가의 판로 개척과 지역상생을 위한 '2026 더아트프라자 : 팔레트립 BY IBK'를 개최했다고 밝혔다.

올해 행사는 '팔레트'와 '여행'을 결합한 '팔레트립'을 주제로 열렸으며, 신진작가 80명의 작품 400여 점을 전시했다.

전문 도슨트 해설과 작가가 직접 참여하는 프로그램을 통해 관람객들이 예술을 더욱 가까이에서 경험할 수 있도록 했다.

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행사 기간에는 과학 유튜버 궤도, 박성준 역술가, 정우철 도슨트의 문화강연을 비롯해 음악·마술 공연과 을지로 소상공인이 참여하는 플리마켓 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.

관람객이 소망 메시지를 작성하면 최대 2000만원의 기부금이 적립되는 '모두의 팔레트' 이벤트도 마련했다.

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또한 작품을 구매하는 IBK카드 고객에게 할인 및 무이자 할부 혜택을 제공해 작품 구매를 통한 신진작가 지원도 독려했다.

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장민영 기업은행장은 "사회공헌 슬로건인 '온 세상을 더 따뜻하게, ON-IBK'처럼 이번 축제가 작가와 소상공인, 시민 모두가 함께하는 따뜻한 예술축제가 되길 바란다"고 말했다.