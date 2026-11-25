제공=신한금융

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신한금융은 청년의 경제적 자립과 취약계층의 생활 안정을 위해 금융 지원부터 먹거리 지원, 임직원 참여형 봉사활동까지 다양한 사회공헌활동을 추진하고 있다.

먼저 청년들의 경제적 자립을 돕기 위해 미소금융재단에 1000억원을 추가 출연하고, 대출 성실상환 고객에게 자산형성지원금을 지급하는 사업을 운영하고 있다.

상환 실적에 따라 분기별 최대 30만원, 1인당 최대 300만원을 지원해 청년들이 부채 상환과 자산 형성을 함께 이룰 수 있도록 돕는다.

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또한 보건복지부와 협력하는 먹거리 지원 사업 '그냥드림'에 3년간 총 100억원을 지원한다.

생계가 어려운 이웃에게 먹거리와 생필품을 조건 없이 제공해 기본적인 생활을 지원하고 사회 안전망 강화에 기여하고 있다.

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임직원이 직접 참여하는 나눔 활동도 활발히 진행하고 있다.

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2023년 시작한 '솔선수범 릴레이'를 통해 사회공헌 아이디어 제안부터 기부금 모금, 봉사활동까지 임직원이 주도적으로 참여하고 있으며, 자립준비청년 지원과 취약계층 물품 후원 등을 이어가고 있다.

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이외에도 전통시장 물품 구매를 통한 소상공인 상생, 취약계층 어르신을 위한 식료품 지원, 장애인 직업재활시설과 연계한 자원순환 활동 등 다양한 지역사회 나눔을 실천하고 있다.

신한금융은 앞으로도 금융 역량과 임직원의 자발적인 참여를 바탕으로 청년의 자립을 지원하고 취약계층의 생활 안정을 도우며, 지역사회와 함께 성장하는 지속가능한 사회공헌활동을 확대해 나갈 계획이다.