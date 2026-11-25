제공=대상

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대상은 그룹 미션인 '사람과 자연 모두가 건강한 세상'을 실현하기 위해 '대한민국 사회공헌의 표준'을 비전으로 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

임직원과 주부, 대학생이 함께 참여하는 통합 사회공헌 플랫폼 '대상봉사단'을 중심으로 지역사회 맞춤형 나눔을 실천하고 있다.

2006년 출범한 '대상 임직원봉사단'은 임직원들이 근무시간을 활용해 사업장과 지역사회에서 자발적인 봉사활동에 참여할 수 있도록 지원하고 있다.

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2013년부터 운영 중인 '대상 주부봉사단'은 작년 기준 전국 19개 팀, 약 250명의 단원이 참여해 밑반찬 지원, 복지시설 급식 지원, 어르신 요리교실 등 지역 밀착형 나눔 활동을 이어가고 있다.

'대상 대학생봉사단' 역시 창의적인 아이디어를 바탕으로 지역사회 문제 해결에 앞장서고 있다.

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대표적인 사회공헌 활동으로 1998년 식품업계 최초로 푸드뱅크 시범사업에 참여한 이후 29년간 품질이 보장된 식품을 전국 푸드뱅크에 지속적으로 기부하며 식생활 취약계층의 건강한 식생활을 지원하고 있다.

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지역사회와 함께하는 상생 활동도 활발하다.

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헌혈 캠페인 '대상레드챌린지'는 2006년 '휴가 전 헌혈 먼저' 캠페인으로 시작해 2026년 20주년을 맞았다.

이 밖에도 대학가 소상공인과 청년을 응원하는 '청춘의 밥' 프로젝트, 사회적협동조합 '청년밥상문간' 종가 김치 후원, '대상 존중 바자회', 재난재해 구호 지원, 임직원 급여 우수리 모금 등 다양한 활동을 전개하고 있다.

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임직원의 자발적인 참여로 조성된 사회공헌기금에 회사의 매칭그랜트 지원을 더해 나눔의 규모와 범위도 확대하고 있다.

농업 분야 온실가스 감축을 위해 농가에 고효율 냉난방 설비 설치를 지원하여, 해당 설비를 통해 확보한 탄소배출권으로 창출한 재원은 농촌 지역 사회공헌사업에 재투자하는 선순환 구조로 운영된다.

참여 농가에 대한 지속적인 모니터링을 통해 온실가스 감축 성과를 체계적으로 관리하고, 농촌 상생 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

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임직원의 일상 속 탄소중립 실천을 위한 'ZERO 캠페인'도 운영하고 있다.

다회용컵 사용, 잔반 줄이기, 올바른 분리배출, 대중교통 이용 등을 독려하고 있으며, 서울시와 함께하는 '제로서울실천단' 활동을 통해 일회용품 사용 줄이기와 자원순환 등 시민 참여형 환경보호 활동에도 동참하고 있다.