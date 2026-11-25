제공=세정그룹

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국내 대표 패션&라이프스타일그룹 세정그룹이 50여 년간 기업의 성장과 함께 이어온 전방위적 사회공헌을 올해도 지속하며 '나눔 상생경영'을 이어가고 있다.

일회성 기부를 넘어 복지 사각지대에 놓인 이웃을 직접 발굴하고 주거·의료·교육 등 생활 전반에 걸친 맞춤형 지원을 통해 기업의 사회적 책임을 강화하고 있다.

특히 세정그룹은 2024년 창립 50주년을 맞아 '100년 기업을 향한 비전'의 하나로 '나눔 상생경영 계승'을 제시하고, 취약계층의 자립과 미래세대 육성을 위한 지원을 확대하고 있다.

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대표 사업인 '사랑의 집 고쳐주기'는 2008년부터 19년째 이어온 주거환경 개선 사업으로, 올해 35가구를 포함해 지금까지 총 360여 가구의 주거환경을 개선했다.

또한 부산환경공단과 함께 노후 슬레이트 지붕 개량 사업을 8년째 진행하고 있으며, 주거환경 개선사업 누적 지원 규모는 8억 원에 달한다.

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지난6월에는 금정구복지회, 신협 등 지역 기관 및 기업과 손잡고 저소득층 가정 300가구에 생필품 패키지를 전달했으며, 금정구보건소와의 치매 예방 사업 등 지역사회와 함께하는 나눔 상생 활동도 꾸준히이어가고 있다.

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이와 함께 시민들의 독서문화 증진과 자원순환 가치 실천을 위한 '행복한 책나눔' 사업도 4년째 운영하며문화 나눔에도 힘을 보탰다.

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올해 하반기에는 지원 분야를 의료와 지역사회 나눔으로 확대해 동아대학교의료원과 협력해 저소득 취약가구 자녀에게 자궁경부암 예방 백신 접종을 지원하는 신규 사업을 7월부터 시작했다.

미래세대 육성을 위한 장학사업도 꾸준히 이어가고 있다.

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2002년 시작된 장학사업은 올해로 25년째를 맞았으며, 지금까지 약 1,500명에게 누적 17억 원 규모의 장학금을 지원했다.

세정나눔재단 관계자는 "세정그룹의 사회공헌은 단발성 지원을 넘어 도움이 필요한 이웃의 삶에 실질적인 변화를 만드는 데 초점을 맞추고 있다"며 "앞으로도 '나눔은 선택이 아닌 책임'이라는 박순호 회장의 철학을 바탕으로 주거·복지·건강·교육 등 다양한 분야에서 진정성 있는 나눔을 이어가며 100년 기업으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.