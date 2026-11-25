제공=KGC

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기업의 사회공헌 활동이 단순 물품 지원을 넘어 임직원과 소비자가 함께 참여하는 방식으로 변화하고 있으며, 보유한 전문성과 제품을 활용해 취약계층의 건강한 일상을 지원하는 사례도 늘고 있다.

정관장의 '효(孝)배달' 캠페인은 기업과 임직원, 소비자가 함께 참여하는 대표적인 사회공헌 활동이다.

2021년 추석에 처음 시작된 효배달은 명절마다 홀로 지내는 어르신들에게 건강용품과 명절 음식, 정관장 제품 등을 전달하는 프로그램으로, 올해로 6년째 이어지고 있다.

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특히 임직원 기부금에 회사가 동일한 금액을 추가 출연하는 매칭 그랜트 방식의 '정관장 펀드'와 일반 소비자의 자발적인 기부를 통해 재원을 마련한다.

2026년 추석 기준 누적 기부금은 약 11억원이며, 약 3만5000명의 누리꾼이 참여했다.

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효배달은 해마다 지원 규모와 활동 범위를 확대해 2025년 설에는 약 1500명의 홀로 어르신에게 2억원 상당의 정관장 제품과 명절 음식을 전달했다.

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2026년 설에는 '건강이 복이다'를 주제로 약 3000세대에 효도 패키지를 지원했으며, 추석에는 '건강배달', '영양배달', '마음배달'로 구성된 선물을 통해 건강과 영양은 물론 정서적 지원까지 고려했다.

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임직원들의 현장 봉사활동도 이어지고 있다.

2026년 추석에는 정관장 임직원들이 서울 종로구 대한적십자사 중앙봉사관에서 명절 음식 만들기에 참여했다.

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임태훈 셰프가 소속된 서울 조리사봉사회 관계자들과 함께 음식을 준비했으며, 완성된 음식과 효배달 패키지는 자원봉사자들을 통해 홀로 어르신들에게 전달됐다.

KGC 관계자는 "명절에 외로움을 느낄 수 있는 홀로 어르신들에게 건강뿐 아니라 따뜻한 명절의 정까지 전하고자 효배달 캠페인을 이어오고 있다"며 "앞으로도 임직원, 소비자와 함께 우리 사회에 필요한 나눔을 꾸준히 실천하겠다"고 말했다.