수능이 끝나면 시력교정 수술을 결정하는 수험생이 크게 늘어난다.

이들이 주로 선택하는 수술은 비쥬맥스 500 장비를 활용하는 '스마일라식'과 비쥬맥스 800 장비를 쓰는 '스마일프로'다. 전 세계적으로 안전성과 효과가 검증된 시력교정 수술이다.

그런데 같은 스마일수술이라도 절개창의 크기에 따라 회복 속도와 시력의 질이 달라질 수 있다. 수술을 결정할 때 '시력을 얼마나 교정하느냐' 못지않게 '얼마나 안전하고 빠르게 회복하느냐'를 따져야 하는 이유다.

Advertisement

스마일수술은 펨토초 레이저로 각막 속 실질층만 정교하게 교정하는 수술이다. 라식처럼 각막 겉면을 약 24㎜ 절개하거나 라섹처럼 상피를 벗겨내지 않는다. 대신 작은 절개창을 내어 각막 속 교정 조각(렌티큘)을 꺼낸다. 일반적인 절개창 크기는 2~4㎜ 정도다.

필자의 안과는 독자 기술로 이 절개창을 1~1.9㎜ 수준까지 줄였다. 여기에는 세 가지 요소가 뒷받침됐다.

Advertisement

1㎜ 절개창에 맞춰 직접 개발한 전용 미세 기구, 얇은 각막을 압력 손상에서 보호하는 독자적 각막 보강 기술, 그리고 이를 다루는 의료진의 숙련도다. 스마일프로 수술 시 각막 윗부분은 두께가 약 0.11㎜에 불과하다. 좁은 통로에서 수술을 마치려면 세밀한 기술력이 필수적이다.

Advertisement

절개창이 작아지면 환자가 체감하는 차이도 커진다. 가장 큰 변화는 눈의 건조감이다. 각막에는 눈물 분비에 관여하는 신경이 촘촘히 분포한다. 절개가 클수록 이 신경이 끊어져 눈이 건조하고 시야가 뿌옇게 느껴질 수 있다. 1㎜대 절개는 신경 손상을 줄여 안구건조감과 눈부심 같은 불편을 덜어준다. 시력의 질과 안정성을 지키는 데도 유리하다.

Advertisement

회복 속도도 빨라진다. 1㎜대 초미세절개 스마일프로는 수술 다음 날부터 세안과 샤워, 가벼운 화장, 운전이 가능할 정도로 회복이 빠르다. 상처가 작아 수술 후 부기와 통증이 적다. 각막 표면 손상이 줄어 각막확장증 같은 후유증 위험도 낮출 수 있다. 대학 입학 전 짧은 기간 안에 수술과 회복을 마치려는 수험생에게 반가운 대목이다.

시력교정 수술은 평생 한 번 받을 가능성이 높은 수술이다. 비용만 보고 고르기보다 수술법의 장단점, 의료진의 숙련도, 장비의 정밀성을 꼼꼼히 살펴야 한다. 무엇보다 '각막을 얼마나 지킬 수 있는가'를 먼저 따져보길 권한다. 빠른 회복과 높은 안전성, 선명한 시력의 질을 함께 원한다면 1㎜ 초미세절개 스마일프로에 주목해 볼 만하다.

Advertisement

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장