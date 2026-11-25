◇날씨가 추워지면서 무릎 등 관절에 통증을 느끼는 사례가 늘고 있다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 기온이 떨어지고 찬 바람이 불기 시작하면서 무릎과 손가락, 허리 등 관절 곳곳에서 통증과 뻣뻣함을 호소하는 사람이 늘고 있다. 특히 퇴행성관절염 환자는 추위로 근육과 인대가 경직되는 데다 활동량 감소와 체중 증가까지 겹치면서 증상이 악화될 수 있다. 통증이 두려워 움직임을 줄이면 관절 주변 근력이 약해지고 기능도 떨어지는 악순환으로 이어질 수 있어 겨울철에는 세심한 관리가 필요하다.

바른세상병원 관절센터장 정구황 원장(정형외과 전문의)은 "추워지면 관절 주변 조직이 수축하고 혈류가 줄면서 통증에 대한 민감도가 높아질 수 있다. 관절 질환이 있다면 겨울철을 앞두고 미리 관리하는 것이 중요하다"면서 겨울철 관절염 환자의 '건강관리 수칙 다섯 가지'를 꼽았다.

◇관절 부위 따뜻하게 유지

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차가운 공기에 노출되면 관절 주변 근육과 인대가 경직돼 움직임이 불편해지고 통증이 심해질 수 있다. 외출할 때는 무릎 보호대와 보온 기능이 있는 바지, 장갑 등을 활용해 주요 관절을 보호하는 것이 좋다. 실내에서도 무릎 담요 등을 이용해 찬바람이 관절에 직접 닿지 않도록 해야 한다. 온찜질도 도움이 될 수 있지만 고령자나 감각이 둔한 환자는 저온화상에 주의해야 한다. 아침에 일어나거나 외출하기 전에는 가볍게 몸을 풀어 관절을 천천히 움직이는 것이 좋다.

◇관절 유연성과 근력 유지

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겨울에는 신체활동이 줄면서 허벅지와 엉덩이 주변 근육이 약해지기 쉽다. 근력이 떨어지면 걷거나 계단을 오르내릴 때 무릎에 가해지는 부담도 커진다. 하루 10~15분이라도 허리와 무릎, 고관절 등을 가볍게 스트레칭하는 습관을 들이는 것이 좋다. 의자에 앉아 다리를 천천히 펴거나 발뒤꿈치를 들어 올리는 동작도 도움이 된다.

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30~40분 이상 같은 자세로 앉아 있는 것은 피해야 한다. 중간중간 일어나 가볍게 걷거나 다리를 펴 관절을 움직여 주는 것이 좋다. 실내 자전거 타기나 평지 걷기처럼 관절에 부담이 적은 운동도 권장된다. 다만 운동 중 통증이 심해지거나 관절이 붓는다면 강도와 시간을 조절해야 한다.

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◇적정 체중 유지

겨울철에는 활동량이 줄고 고열량 음식을 찾는 일이 많아 체중이 늘기 쉽다. 특히 2~3㎏의 체중 증가는 관절염 환자에게 무시하기 어려운 부담이다. 체중이 1㎏ 증가하면 무릎 관절에 가해지는 하중은 움직임에 따라 3~4㎏가량 늘어날 수 있는 것으로 알려져 있다. 체중이 증가할수록 연골과 관절 주변 조직에 부담이 커지는 만큼 적정 체중을 유지하는 것이 중요하다.

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이를 위해 겨울철에도 식사량과 간식 섭취를 조절하고 규칙적인 운동을 이어가야 한다. 무리한 체중 감량보다는 균형 잡힌 식단과 실내 운동을 병행하는 것이 바람직하다.

정 원장은 "근력 운동이라고 하면 고강도 운동을 떠올리기 쉽지만 중요한 것은 강도가 아니라 꾸준히 하는 것"이라며 "무릎 관절염이 있거나 근력이 약한 노년층은 발목에 가벼운 물병이나 쿠션을 올려 다리를 들어 버티는 동작, 의자를 잡고 앉았다 일어서는 동작 등 간단한 운동부터 시작해도 좋다"고 설명했다.

◇통증 지속 땐 진료 미루지 말아야

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관절 통증을 추위 탓으로만 생각해 방치하면 적절한 치료 시기를 놓칠 수 있다. 통증이 2주 이상 이어지거나 계단을 오르내리기 어려울 정도로 심해졌다면 전문의의 진료를 받는 것이 좋다. 관절이 붓거나 움직임이 제한되는 경우에도 정확한 원인을 확인해야 한다.

퇴행성관절염은 진행 단계와 환자의 상태에 따라 치료 방법이 달라진다. 초기에는 생활 습관 개선과 운동, 약물치료 등 보존적 치료로 통증을 조절하고 관절 기능을 유지할 수 있다. 통증이 두려워 활동을 지나치게 줄이는 것도 바람직하지 않다. 반대로 통증을 참으면서 무리하게 운동해서도 안 된다. 자신의 관절 상태에 맞는 운동량과 강도를 유지하는 것이 중요하다.

◇상태에 따른 적절한 치료

마지막으로 관절 상태에 맞는 치료 방법을 선택해야 한다. 약물치료와 물리치료, 운동치료 외에도 환자의 상태에 따라 히알루론산 성분의 연골주사나 자가 혈소판 풍부 혈장(PRP) 치료 등을 고려할 수 있다. 연골 손상 범위와 관절염 진행 정도에 따라 줄기세포 기반 연골 재생 관련 치료인 카티스템 등을 검토하기도 한다. 다만 치료마다 적용 대상과 기대 효과가 다르므로 환자의 연령과 연골 손상 정도, 동반 질환 등을 종합적으로 평가해 결정해야 한다.

연골 손상이 광범위하고 통증이 심해 보존적 치료만으로 일상생활을 유지하기 어렵다면 인공관절수술을 고려할 수 있다. 최근에는 수술 전 정밀한 계획을 바탕으로 인공관절의 위치와 정렬을 맞추는 로봇 보조 인공관절수술 등도 활용되고 있다.

정 원장은 "겨울철에는 활동량 감소와 추위로 관절 통증이 심해질 수 있지만 보온과 스트레칭, 체중 조절 등 기본적인 생활 습관 관리가 증상 악화를 막는 데 도움이 된다"며 "통증이 계속된다면 참거나 방치하지 말고 조기에 정확한 진단을 받아 자신에게 맞는 치료를 선택해야 한다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com