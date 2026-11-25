자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 반려동물을 가족처럼 여기는 가구가 늘면서 반려견의 건강 관리에 대한 관심도 커지고 있다. 평소 건강해 보이던 반려견도 바이러스나 세균에 감염되면 짧은 시간 안에 상태가 악화할 수 있다. 특히 어린 강아지와 노령견은 감염병에 취약해 보호자의 세심한 관찰이 필요하다. 전문가들은 예방접종과 위생 관리, 이상 증상의 조기 발견이 반려견의 건강을 지키는 기본이라고 강조한다.

반려견이 주의해야 할 대표적인 감염병 가운데 하나는

파보바이러스 감염증

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이다. 감염된 개의 배설물이나 배설물로 오염된 환경을 통해 전파되며, 전염성이 매우 강하다. 특히 예방접종을 마치지 않은 어린 강아지에게 치명적일 수 있다.

주요 증상은 구토와 설사, 혈변, 식욕부진, 무기력 등이다. 심한 설사와 구토가 이어지면 탈수가 빠르게 진행되고, 장 점막 손상으로 전신 상태가 급격히 나빠질 수 있다. 감염이 의심되면 다른 개와 즉시 분리하고 동물병원에서 진료를 받아야 한다. 치료가 늦어질수록 생명을 위협할 위험이 커지는 만큼 조기 진단과 집중적인 치료가 중요하다.

개 디스템퍼

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도 각별히 주의해야 할 바이러스성 질환이다. 흔히 홍역 바이러스와 유사한 계열의 바이러스가 원인으로, 감염된 개의 호흡기 분비물이나 오염된 물건 등을 통해 전파될 수 있다. 발열과 콧물, 눈곱 증가, 기침, 식욕 저하 등이 초기 증상으로 나타난다.

질병이 진행되면 소화기와 호흡기뿐 아니라 신경계까지 침범할 수 있다. 경련이나 근육 떨림, 보행 이상, 마비 등 신경학적 증상이 나타나기도 한다. 뚜렷한 치료제가 없어 증상에 따른 치료와 합병증 관리가 중요하며, 회복하더라도 신경계 후유증이 남을 수 있다. 예방접종을 통해 감염 위험을 낮추는 것이 무엇보다 중요하다.

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반려견 유치원과 애견호텔, 반려견 놀이터처럼 여러 마리가 함께 생활하거나 접촉하는 환경에서는

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켄넬코프 감염

에도 주의해야 한다. 전염성 기관·기관지염으로 불리는 이 질환은 바이러스와 세균 등 여러 병원체가 복합적으로 작용해 발생할 수 있다. 감염된 개의 기침이나 재채기에서 나온 비말을 통해 쉽게 전파된다.

대표적인 증상은 마른기침이다. 목에 무언가 걸린 듯 거칠게 기침하거나 재채기, 콧물 등을 보이기도 한다. 건강한 성견은 비교적 가볍게 앓고 회복하는 경우가 많지만, 어린 강아지와 노령견, 기저질환이 있는 반려견은 폐렴 등으로 악화할 수 있다. 여러 마리의 개가 모이는 시설을 이용할 때는 예방접종 여부와 시설의 환기·소독 상태를 확인하는 것이 좋다.

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렙토스피라증

은 반려견뿐 아니라 사람에게도 전염될 수 있는 인수공통감염병이다. 렙토스피라균에 감염된 동물의 소변이나 소변에 오염된 물과 토양에 접촉하면 감염될 수 있다. 특히 비가 많이 온 뒤 고인 물이나 오염 가능성이 있는 물웅덩이에서 감염 위험이 커질 수 있다.

감염되면 발열과 식욕부진, 구토, 설사 등이 나타날 수 있으며, 심한 경우 신장과 간 기능에 손상을 일으킨다. 급성 신부전이나 간부전으로 진행하면 생명이 위험할 수 있어 신속한 진단과 치료가 필요하다. 산책 중 고인 물을 마시거나 오염된 토양을 핥지 않도록 주의하고, 감염이 의심되는 반려견의 소변을 맨손으로 만지지 않는 등 보호자도 위생 수칙을 지켜야 한다.

감염병을 예방하려면 정해진 일정에 따라 예방접종을 하는 것이 기본이다. 또한 산책 후에는 발과 몸에 묻은 오염물을 닦아주고, 다른 개의 배설물이나 오염된 물에 접촉하지 않도록 해야 한다. 반려견이 여러 마리 모이는 시설을 이용한 뒤 기침이나 콧물 등 이상 증상이 나타나면 다른 개와 접촉을 피하고 진료를 받는 것이 바람직하다.

평소와 다른 증상이 나타난다면 단순한 컨디션 저하로 여기고 방치해서는 안 된다. 특히 반복적인 구토와 혈변, 심한 무기력, 호흡 곤란, 경련 등이 나타나면 지체하지 말고 동물병원을 찾아야 한다. 어린 강아지와 노령견은 질병 진행 속도가 빠를 수 있는 만큼 정기검진과 예방접종을 통해 감염병 위험을 줄이는 것이 중요하다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com