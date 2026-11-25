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[스포츠조선 장종호 기자] 마운자로·위고비 등 비만치료제 국내 처방이 크게 늘었다. 국회 보건복지위원회 소병훈 의원이 건강보험심사평가원 자료를 분석한 결과, 마운자로와 위고비의 의약품안전사용서비스(DUR) 점검 완료 건수는 출시 이후 올해 8월까지 각각 264만 1523건(2025년 8월 출시), 142만 858건(2024년 10월 출시)으로 합계 406만 건을 넘었다. 해당 수치는 의약품 중복 처방을 방지하기 위해 의료기관에서 DUR로 점검 완료한 내역으로, 실제 처방 건수와 정확히 일치하는 것은 아니지만 국내 비만치료제 사용 규모를 가늠할 수 있다.

이처럼 비만치료제로 체중 감량에 나서는 사람이 늘면서 '얼마나 뺐는가'만큼이나 '무엇이 빠졌는가'도 중요해졌다. 체지방과 함께 근육도 줄어들 수 있기 때문이다. 근육은 움직임과 관절 지지, 혈당 조절에 관여하는 주요 조직으로, 과도하게 잃으면 신체 불균형을 초래하고 체력과 대사 기능이 약해질 수 있다.

인천힘찬종합병원 내분비내과 김유미 과장은 "비만치료제로 식욕이 억제돼 먹는 양이 크게 줄면 단백질 섭취도 부족해지기 쉽다"며 "에너지와 단백질 부족이 지속되면 근육 단백질 합성과 분해의 균형이 깨져 근육도 감소할 수 있어, 체중 감량 속도와 함께 영양 섭취와 운동 병행도 점검해야 한다"고 말했다.

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◇지방과 함께 감소하는 근육…젊어도 관리 필요

위고비 성분 세마글루타이드는 식욕과 포만감에 관여하는 GLP-1 수용체에, 마운자로의 터제파타이드는 GLP-1과 GIP 수용체에 작용한다. 식욕을 낮추고 포만감을 높여 섭취 열량을 줄이며, 섭취량이 몸이 쓰는 에너지보다 적어지면 저장된 지방을 에너지원으로 쓰면서 체중이 줄어든다.

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감량 과정에서 영양 보충과 운동을 소홀히 하면 근육 유지에 불리하다. 근육은 단백질 합성과 분해를 반복하며 유지되는데, 식사량이 크게 줄어 단백질 공급이 부족해지면 근육 단백질을 만드는 데 필요한 아미노산을 충분히 얻기 어렵다. 또한 운동을 하지 않은 상태에서 체중만 줄면 다리 근육이 받는 부하가 줄어들고, 근육을 유지하는 데 필요한 수축 자극도 감소해 근육이 위축되기 쉽다.

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실제 2025년 국제학술지 '당뇨병·비만·대사(Diabetes, Obesity and Metabolism)'에 실린 마운자로 성분 터제파타이드 연구에 따르면, 비만 또는 과체중 성인 160명을 72주간 분석한 결과 터제파타이드 투여군에서 줄어든 체중의 약 75%는 지방, 약 25%는 제지방이었다. 제지방은 몸에서 지방과 뼈를 뺀 연조직으로, 근육과 함께 장기와 수분 등이 포함된다. 감량 과정에서 체지방과 함께 근육을 포함한 제지방도 줄어든다는 점을 보여준다.

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근육은 체중의 약 40%를 차지하는 큰 조직으로, 30세 전후 감소하기 시작해 80세에 이르면 전체 근육량이 청년기에 비해 30~40%까지 감소한다. 젊은 나이에는 근육이 줄어도 당장 체감하는 변화가 크지 않을 수 있지만, 장기적으로 각종 대사질환과 관절 건강에 영향을 미친다. 코어 근육이 부족하면 허리, 허벅지 근육이 부족하면 무릎 관절에 부담이 가해지기 쉽고, 몸 전체 근육이 부족하면 질병이나 스트레스 상황에서 쓸 단백질 저장고가 작아져 회복이 더뎌질 수 있다. '근육 연금'이나 '근육 저축'이라는 말이 있을 정도로 젊을 때부터 근육을 지키는 것이 노후 건강에 중요하다.

◇단백질 섭취, 근력운동 병행…감량 전후 근력 점검 필수

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근육 손실을 줄이려면 식단과 운동을 함께 챙겨야 한다. 보건복지부의 '2025 한국인 영양소 섭취기준'에 따르면 성인 하루 단백질 권장섭취량은 남성 60~65g, 여성 50~55g이다. 하루 섭취 목표가 60g이면 세 끼에 약 20g씩 나눈다. 아침에는 달걀에 우유나 무가당 두유를 곁들이고, 점심·저녁에는 생선·살코기·두부 등을 먹어 단백질을 채운다. 음식으로 채우기 힘든 양은 단백질 음료나 제품 등으로 보충할 수 있다.

자기 체중이나 밴드·기구의 저항을 이겨내며 근육에 힘을 주는 저항운동도 병행한다. 2025년 '영국의학저널 오픈 스포츠·운동의학(BMJ Open Sport & Exercise Medicine)'에 실린 연구에 따르면, 식사 조절에 저항운동을 더하면 식사만 조절할 때보다 제지방 손실이 적었다. 집에서 맨손으로 간단히 할 수 있는 저항운동으로는 ▲의자에 앉아 손으로 짚지 않고 다리 힘으로 천천히 일어섰다 앉기 ▲의자 뒤에 서서 등받이를 잡고 양쪽 발뒤꿈치를 들었다 내리기 ▲바닥에 등을 대고 누워 무릎을 구부리고 양발을 바닥에 붙인 채 엉덩이를 들었다 내리기 ▲벽을 마주 보고 서서 양손을 짚고 팔꿈치를 굽혔다 펴기 등이 있다. 체력에 맞춰 운동 강도와 반복 횟수를 점진적으로 늘리고, 걷기 등 유산소운동도 병행한다.

인천힘찬종합병원 정형외과 민승기 과장은 "체중 감량 이후 계단 오르기나 물건 들기가 예전보다 힘들고 일상적인 활동에도 쉽게 지친다면, 체성분검사와 악력 평가로 골격근량과 근력을 점검해 근손실 여부를 확인해 볼 수 있다"며 "근육은 심폐·대사 기능뿐 아니라 관절과 연골, 척추 건강에도 중요한 역할을 하는 조직이므로, 근육 손실 예방이 다이어트 전에 선행돼야 한다"고 말했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com