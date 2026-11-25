[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진) 영상의학과 이석현 교수가 인공지능(AI)을 활용해 전립선암 종양 부피 분석 시간을 기존 30분 이상에서 4~5분으로 대폭 단축한 임상 성과를 공개했다. 암 진단용 PET-CT 영상만으로 폐결절의 악성 여부를 정밀하게 가려내고 심혈관 위험도까지 동시에 평가하는 다각적 AI 활용 사례를 제시하며 차세대 정밀의료의 가능성을 입증했다.

이석현 교수는 지난 5일 GE헬스케어가 주최한 '2026 핵의학 그랜드 심포지엄'에서 AI 기반 PET-CT의 임상 활용 사례를 발표했다.

지난해에 이어 올해도 초청받은 이석현 교수의 강연 주제는 '딥러닝 기반 디지털 PET-CT의 임상 활용 경험: PSMA 영상부터 정량 분석까지(Clinical Experience with Deep Learning-Enhanced Digital PET-CT: From PSMA Imaging to Quantitative Analysis)'다. 이 교수는 실제 진료 사례와 분석 결과를 바탕으로 전립선암 종양 부피 측정, 폐결절 판독, 호흡 움직임 보정, 관상동맥 석회화 분석 등 AI의 다양한 활용 방안을 소개했다.

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이석현 교수는 전립선암 환자의 PSMA PET-CT 영상에 딥러닝 기반 화질 개선 기술을 국내 최초로 적용한 사례를 소개했다. 타 장비에 비해 민감도는 2~3배 높지만 비행시간(Time of Flight, ToF) 기능을 지원하지 않는 장비에서 얻은 영상에 이 기술을 적용해 민감도는 높으면서 ToF 기능을 사용한 영상과 유사한 화질을 구현했다. PSMA PET-CT는 전립선특이막항원(PSMA)을 표적으로 하는 방사성의약품으로 전립선암 병변을 평가하는 검사다.

이 교수는 AI를 활용해 전립선암 부피를 자동으로 분석했다. 영상에서 의심 병변을 구분하고 부피를 계산하는 데 수동으로는 30분 이상, AI를 활용했을 때는 약 4~5분이 걸렸다. 이 교수는 이 기술이 의료진의 측정 부담을 줄이고 치료 전후 종양 부피 변화를 비교하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했다. 다만 프로그램이 정상 장기의 신호를 병변으로 잘못 판단하거나 일부 병변을 놓칠 수 있어 의료진의 확인과 수정이 필요하다고 덧붙였다.

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딥러닝 기반 영상처리 기술이 작은 폐결절의 악성 여부를 판단하는 데 도움을 줄 수 있다고도 설명했다. PET-CT는 방사성의약품의 체내 분포와 해부학적 정보를 함께 보여주는 검사로, 영상처리 방식에 따라 병변의 선명도와 측정값이 달라질 수 있다.

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병원에서 촬영한 폐결절 38개를 비교한 결과, 딥러닝 적용 영상은 기존 방식보다 악성 결절의 방사성의약품 섭취를 더 뚜렷하게 보여주는 경향을 보였다. 해당 분석에서는 악성 결절을 찾아내는 민감도가 높아졌으며, 양성 결절을 악성으로 판단하는 위양성은 증가하지 않았다. 다만 양성 결절이 8개로 적어 결과를 일반화하기 위해서는 추가 검증이 필요하다고 설명했다.

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호흡에 따른 움직임을 보정하는 기술도 소개했다. 숨을 쉴 때 폐결절이 움직이면 영상에서 병변이 흐려지거나 방사성의약품 섭취 정도가 실제보다 낮게 측정될 수 있다. 영상 데이터에서 호흡 정보를 추출해 보정하는 방식은 외부 호흡 감지 장치 없이 적용할 수 있어, 외부 장치를 사용하는 촬영 방식에 비해 준비·추가촬영에 따른 시간과 방사선 피폭 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있다.

암 평가를 위해 촬영한 PET-CT에서 관상동맥 석회화를 자동으로 분석하는 사례도 제시했다. 기존 검사 영상에 포함된 정보를 추가로 분석해 암 이외의 건강 위험을 살펴보는 방식이다.

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이 교수는 관상동맥 석회화 분석에 적합하도록 재구성한 CT 영상에 AI 프로그램을 적용한 결과, 31명 분석에서 석회화 등급이 심전도 동기화 심장 CT의 평가와 약 90% 일치했다고 밝혔다. 이는 암 환자의 기존 검사 영상에서 심혈관 위험평가에 참고할 수 있는 정보를 얻을 가능성을 보여주는 결과다.

이석현 교수는 "AI는 병변을 더 선명하게 보여주는 것뿐 아니라 종양 부피를 측정하고 기존 영상에서 추가적인 임상 정보를 찾아내는 데도 활용되고 있다"며 "실제 진료에서 얻은 경험을 바탕으로 기술의 장점과 한계를 검증하고, 환자 평가와 의료진의 판독에 도움이 되는 활용 방안을 모색하겠다"고 말했다.

이석현 교수는 11월 5~6일 열린 대한핵의학회 추계학술대회에서 신임 간행이사로 임명됐다. 2021년 대한핵의학회 우수심사위원상을 받았으며, AI 기반 골스캔 분석 연구로 2024년 젊은연구자상, PET-CT를 활용한 심혈관질환 위험평가 연구로 2025년 선도혁신상을 수상했다. 한국원고편집인 자격을 취득하고 학술지 논평을 집필한 경험을 살려 학회지 발전과 연구 성과 확산에 힘쓸 계획이다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com