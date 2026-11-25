사진출처=사우스차이나모닝포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 남성이 자신의 자동차를 이동식 속눈썹 연장 작업실로 개조, 운영해 화제를 모으고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 충칭시에 사는 30대 남성 샤오페이는 최근 자신의 숏폼 동영상 계정을 통해 자동차 안에서 속눈썹 연장 서비스를 제공하고 있다고 소개했다. 그는 현재 속눈썹 연장 사업으로 한 달에 최대 5만 위안(약 1000만원)의 수입을 올리고 있다고 밝혔다.

충칭시에서 속눈썹 연장 전문 매장을 운영하고 있는 그는 최근 자동차를 활용한 이동식 서비스를 시작했다.

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아이디어는 고객들의 요청에서 출발했다. 일부 고객이 집으로 찾아와 서비스를 해달라고 요구했지만, 남성인 그가 여성 고객의 집 안으로 직접 들어가는 것은 서로에게 부담스러울 수 있다고 판단했다. 대신 자동차 안에 작업 공간을 마련하면 사생활을 보호하면서도 편리하게 서비스를 제공할 수 있다고 생각했다.

샤오페이는 차량 앞좌석에 일회용 시트를 깔아 작업 공간을 만든다. 먼저 고객의 시술 전 사진을 촬영한 뒤 사진 편집 프로그램으로 여러 가지 속눈썹 디자인을 적용해 본다. 완성된 이미지는 차량 화면에 띄워 고객이 원하는 모양을 직접 고를 수 있도록 한다.

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시술 시간은 보통 약 1시간이고 가격은 서비스 종류와 디자인에 따라 한 번에 300~500위안(약 6만~10만원)이다. 일반 매장보다 비싼 편이지만 단골 고객이 적지 않다.

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샤오페이가 속눈썹 시술을 전업으로 삼은 것은 3년 전이다. 그전에는 버스 정비사, 전기 용접공, 화물차 운전기사 등으로 일했다. 이들 직업에 종사하기 전에는 반영구 화장 기술을 공부한 적도 있다. 현재의 아내와도 8년 전 메이크업을 배우던 시절 처음 만났다.

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그는 자신의 동영상에서 사업을 이어갈 수 있도록 꾸준히 응원해 준 아내에게 고마움을 전하기도 했다.

그의 이동식 작업실은 온라인에서도 관심을 끌었다. 네티즌들은 "좋은 아이디어다", "자동차 안에서 속눈썹 연장을 하는 것은 비용이 효율적이고 편리하면서도 안전한 방법", "기술이 뛰어나다면 자동차도 충분히 제대로 된 작업실이 될 수 있다" 등의 반응을 보이고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com