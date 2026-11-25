제공=새온

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에듀테크 및 자율주행 로봇 전문기업 새온은 지난 22일 열린 '2026 코딩앤메이커 with AI캠프'에서 자사의 코딩 교육용 자율주행자동차 로봇 '알티노'를 활용한 교육 프로그램을 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.

이번 교육은 오전 10시부터 오후 4시까지 총 6시간 동안 진행됐으며, 부모와 자녀가 한 팀을 이뤄 다양한 미션을 수행하는 가족 참여형 프로그램으로 운영됐다.

참가자들은 알티노 전용 애플리케이션 '알티노 캠프'를 활용해 정지 놀이, 도트매트릭스 그래픽 표현, 적외선·조도 센서 기반 손 따라오기, 로봇 간 암호 전달, AI 이미지 인식 기반 제스처 제어 등 다양한 실습 과제를 수행했다.

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이를 통해 AI와 코딩의 원리를 쉽고 재미있게 익히는 시간을 가졌으며, 이론 중심의 교육에서 벗어나 가족이 함께 로봇을 직접 제어하고 문제를 해결하는 방식으로 진행돼 참가자들의 높은 몰입과 호응을 이끌었다.

새온 관계자는 "진주교육대학교와 함께 가족이 소통하며 AI 기술을 즐겁게 경험할 수 있는 교육의 장을 마련했다"며 "앞으로도 차별화된 교육 콘텐츠와 교구 개발을 통해 미래 인재 양성에 기여하겠다"고 밝혔다.