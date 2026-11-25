자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 인공지능(AI) 시대 속 사람은 얼마나 오래 살 수 있을까. 스웨덴 출신의 저명한 철학자이자 인공지능 연구자인 닉 보스트롬이 AI 기술의 발전으로 인간의 수명이 1200~1400년에 이를 가능성을 제기해 관심을 끌고 있다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 보스트롬은 최근 한 팟캐스트 방송에 출연해 "인간이 노화하지 않는다고 가정하면 기대수명은 대략 1200년, 어쩌면 1400년 정도가 될 수 있다"고 주장했다.

주장의 핵심은 AI를 활용한 생명과학과 의학의 비약적인 발전이다. 초지능 AI가 인간의 지적 능력을 뛰어넘는 수준에 도달하면 기존 연구 방식으로는 해결하기 어려웠던 질병과 노화의 원인을 찾아내고, 새로운 치료법을 개발할 수 있다는 설명이다.

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보스트롬은 자신의 연구 논문에서 초지능 기계가 모든 질병에 대한 치료법을 고안하고 강력한 노화 방지 및 회춘 치료법을 개발해 쇠약해진 신체를 젊고 건강한 상태로 되돌릴 수 있다고 밝혔다.

그는 암 치료를 사례로 들었다. 현재 항암화학요법은 암세포뿐 아니라 정상 세포에도 영향을 미쳐 여러 부작용을 일으킬 수 있지만, AI가 암세포만 정밀하게 제거하는 표적 치료법을 개발한다면 부작용을 크게 줄일 수 있다는 것이다. 퇴행한 관절을 회복시키거나 막힌 동맥을 젊고 건강한 상태로 되돌리는 치료 역시 미래에는 현실적인 목표가 될 수 있다고 주장했다.

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실제로 AI를 활용한 맞춤형 암 치료 연구도 진행되고 있다. 미국 제약사 모더나와 머크는 흑색종 환자를 대상으로 한 개인 맞춤형 암 백신 개발에 나섰다. 환자의 종양 특성을 분석해 개인별 치료법을 설계하는 방식으로, AI를 비롯한 첨단 분석 기술이 정밀의료에 활용되는 사례다.

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보스트롬은 건강한 젊은 성인의 연간 사망 위험 수준을 0.07%로 가정하면 기대수명이 약 1429년에 이를 수 있다는 계산도 제시했다.

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다만 1400년이라는 숫자는 노화가 사라지고 낮은 사망 위험이 수백 년 이상 지속된다는 가정에서 도출한 수학적 추정치다. 실제 인간에게 이 같은 수준의 생명 연장이 가능하다는 임상적 근거나 검증된 치료법이 존재하는 것은 아니다.

보스트롬의 주장은 AI 개발 속도를 둘러싼 논쟁에서도 기존의 우려와 다른 시각을 보여준다. 그는 초지능 AI 개발을 무작정 늦추는 것이 반드시 인류에게 유리한 선택은 아니라고 주장했다.

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그는 초지능 개발을 '러시안룰렛'에 비유하기보다, 치료하지 않으면 결국 사망에 이르는 질환을 해결하기 위해 위험을 감수하고 수술을 받는 상황에 비유했다. AI 개발 과정에서 인류가 감수해야 할 위험이 있는 것은 사실이지만, 기술 발전을 늦추는 동안에도 질병과 노화로 수많은 사람이 목숨을 잃는다는 점을 함께 고려해야 한다는 것이다.

보스트롬은 AI 안전성을 높이기 위한 연구가 더 많은 시간을 확보해 줄 수 있다는 점을 인정하면서도, 개발을 미루는 매년 수많은 사람이 치료받지 못한 질병으로 사망할 수 있다고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com