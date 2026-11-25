◇왼쪽부터 KT Customer부문 고객보호담당 김준래 상무, KT Customer전략본부장 최세준 상무, 이찬진 금융감독원장, 김형원 민생부문 부원장보. 사진제공=KT

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KT가 금융감독원과 AI 금융사기 예방 캠페인을 진행했다고 25일 밝혔다. 금융사기 수법이 정교해지고 있는 가운데 피해를 최소화 하기 위한 예방 교육 등의 형태로 진행됐다.

KT에 따르면 지난 23일부터 25일까지 서울 여의도공원에서 열린 '2026 세계투자자주간'의 일환으로 AI 금융사기 예방 체험관을 운영했다. 세계투자자주간은 국제증권감독기구(IOSCO)가 2017년부터 매년 진행하는 글로벌 투자자 교육·보호 캠페인이다. 예방 체험관은 딥보이스와 딥페이크 등 AI 기술이 금융사기에 악용되는 사례를 시민들이 직접 경험하고, 신종 금융사기에 대한 경각심을 높이는 데 초점을 맞춰 운영했다. 뿐만아니라 KT의 고객보호 브랜드 '안심365'에 적용된 보이스피싱 탐지 및 AI 문자스팸 차단 기술도 체험 콘텐츠도 선보였다. KT는 AI 금융사기 예방 캠페인을 통해 AI 기술을 활용한 고객 보호 활동을 알리고, AI와 통신기술을 기반으로 추진 중인 고객보호 활동을 친숙하게 알려 나갈 방침이다.

최세준 KT 상무는 "AI 기술이 발전하며 딥페이크와 딥보이스 등 이를 악용한 금융사기 수법도 진화하고 있다"며 "AI와 통신기술을 활용해 고객을 각종 디지털 위험으로부터 보호하고, 고객이 안심할 수 있는 통신환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com