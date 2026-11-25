자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 칠레에서 138명의 목숨을 앗아간 대형 산불을 고의로 일으킨 혐의로 기소된 소방관과 산림진화대원 등 7명이 유죄 평결을 받았다. 이들은 화재를 일부러 일으켜 진화 작업에 참여한 뒤 초과근무 수당과 각종 보수를 챙기려 한 것으로 조사돼 충격을 주고 있다.

데일리메일 등 외신들에 따르면, 칠레 발파라이소주 형사법원은 지난 24일(이하 현지시각) 2024년 2월 발생한 대형 산불 사건의 피고인 9명 가운데 7명에게 유죄를 선고했다. 나머지 2명은 증거 부족의 이유로 무죄 판결을 받았다.

유죄가 인정된 7명은 전직 소방대원과 산림진화대원, 국가재난예방대응청 전직 직원 등이다. 법원은 이들에게 범죄단체 조직과 산불 방화, 사망자를 발생시킨 화재 관련 혐의가 성립한다고 판단했다.

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이번 사건은 2024년 2월 2일 칠레 중부 발파라이소주에서 발생한 대형 산불과 관련돼 있다. 당시 해안 도시 여러 곳에서 불이 거의 동시에 시작됐으며 강풍을 타고 빠르게 번졌다.

법원 문서에 따르면 피고인들은 2023년 10월부터 2024년 2월까지 산불을 일으키기로 모의하고 실제 실행에 옮긴 것으로 조사됐다.

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이들은 산불 진화 인력이 출동해야 하는 상황을 만들기 위해 발파라이소주 여러 지역에서 불을 계획적으로 낸 것으로 파악됐다.

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특히 2024년 2월 대형 산불 당시에는 차량을 타고 이동하면서 가연성 물질과 식물 사이에 불붙은 담배 및 성냥을 던진 것으로 알려졌다.

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이 불은 대형 참사로 이어져 총 138명이 목숨을 잃었다. 불길에 휩쓸린 면적은 9200㏊가 넘었고, 건물 1만여 채가 피해를 입었다.

범행 동기는 경제적 이익이었다. 검찰은 피고인들이 일부러 화재를 일으킨 뒤 진화 작업에 투입돼 초과근무 수당과 보너스 등 추가 보수를 받으려 했다고 밝혔다.

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검찰은 유죄가 인정된 7명에게 종신형을 구형하겠다는 입장이다. 다만 이번 평결은 유무죄를 판단한 것으로, 실제 형량은 오는 12월 18일 예정된 선고 공판에서 결정된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com