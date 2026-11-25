[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 최근 건강보험심사평가원이 발표한 '제10차 관상동맥우회술 적정성 평가'에서 1등급을 획득했다.

관상동맥우회술은 심장에 혈액을 공급해주는 관상동맥이 막히거나 좁아질 경우 다른 혈관을 활용해 우회로를 만들어 혈류 공급을 원활하게 해주는 고난도의 심장혈관 수술이다.

이번 적정성 평가는 지난 2023년 10월부터 2025년 9월까지 관상동맥우회술을 실시한 전국 92개 의료기관을 대상으로 실시됐다.

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순천향대천안병원은 △관상동맥우회술(CABG) 수술 건수 △isolated CABG 수술 총 건수 △내흉동맥(IMA)를 이용한 CABG 수술률 △퇴원 시 항혈소판제 처방률 △수술 후 출혈이나 혈종으로 인한 재수술률 △수술 후 30일내 사망률 △퇴원 후 30일내 재입원율 △수술 후 입원일수 등의 평가영역에서 높은 점수를 받았다.

이문수 병원장은 "관상동맥우회술은 환자의 생명과 직결되는 고난도 수술인 만큼 정확한 진단과 숙련된 수술, 체계적인 관리가 중요하다"면서, "앞으로도 축적된 임상 경험과 전문성을 바탕으로 수준 높은 치료를 제공하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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