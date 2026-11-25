[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 안암병원 신경외과 박동혁 교수가 대한신경중환자의학회 제17대 회장으로 취임했다.

박동혁 교수는 지난 21일 가톨릭대학교 서울성모병원에서 개최된 '2026년 제17차 대한신경중환자의학회 정기학술대회 및 총회'에서 제17대 회장으로 취임했다. 임기는 1년이다.

대한신경중환자의학회는 중증 뇌졸중, 중증 두부외상, 뇌출혈, 신경계 응급질환 등 생명을 위협하는 신경계 중환자의 치료 수준 향상과 학술 발전을 위해 활동하는 전문 학술단체다. 신경중환자 진료의 전문성 강화와 의료진 교육, 다학제 협력 및 관련 의료정책 발전을 위한 다양한 활동을 펼치고 있다.

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박동혁 신임 회장은 뇌혈관질환 및 신경중환자 치료 분야의 전문가로, 고려대학교 안암병원 신경외과 교수로 재직하며 중증 뇌혈관질환의 임상 진료와 연구를 수행해 왔다. 또한 서울시 지정 중증외상최종치료센터장을 맡아 중증응급환자 치료체계 발전에 기여해 왔으며, 대한신경중환자의학회 공식 학술지인 Journal of Neurointensive Care의 편집위원장으로 활동하며 신경중환자의학 분야의 학술적 발전에도 힘써 왔다.

박 회장은 임기 동안 신경중환자의학의 학술적 역량 강화와 함께 학회의 지속 가능한 발전 기반을 마련하는 데 주력할 계획이다. 특히 신경중환자 전문 치료 인력의 교육 및 양성, 젊은 의료진의 학술활동 지원, 연구 활성화를 위한 산학협력 확대, 신경중환자 진료의 제도적 기반 강화 등을 중점적으로 추진할 예정이다.

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아울러 중증·필수의료의 핵심 분야인 신경중환자 진료의 중요성을 알리고, 관련 학회 및 정부·유관기관과의 협력을 통해 신경계 중환자 치료 환경 개선과 적정한 의료 보상체계 마련에도 힘쓸 방침이다.

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박동혁 회장은 "신경중환자의학은 생사의 기로에 놓인 중증 환자의 생존과 신경학적 회복을 결정하는 필수의료의 핵심 분야"라며 "학술적 전문성을 더욱 강화하는 동시에 회원들이 활발하게 교류하고, 젊은 의료진들이 자부심과 비전을 갖고 참여할 수 있는 역동적인 학회를 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "연구와 교육에 대한 투자를 확대하고 학회의 재정적·제도적 기반을 강화해, 회원들에게 실질적인 도움이 되는 학회로 발전시키겠다"며 "신경중환자 진료의 전문성과 사회적 가치를 높이고 대한민국 중증·필수의료 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 취임 소감을 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com