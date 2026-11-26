◇파비오 마랑고니(Fabio Marangoni) 알트라 EMEA(유럽·중동·아프리카) 및 APAC(아시아·태평양) 총괄 매니저(General Manager)는 지난 10월 30일 서울 한양도성 성곽길에서 한국 트레일러너들과 나이트 트레일런을 함께 했다. 사진제공=사운드스포츠

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트레일런에 대한 관심이 높아졌다. 매달 지자체를 중심으로 열리는 크고 작은 대회에는 참가자들이 몰린다. 트레일런은 트레일(Trail)과 런(Run)의 합성어로, 포장도로처럼 평탄한 길이 아닌 산, 오솔길, 초원지대 등 자연 지형을 달리는 산악 운동을 말한다. 울퉁불퉁한 길은 기본이고, 오르막과 내리막이 반복되는 숲길도 달려야 한다. 로드런, 일명 마라톤으로 불리는 일반 러닝과는 다른 형태다.

최근 국내 트레일러너가 증가한 것은 로드러너를 중심으로 색다른 러닝에 대한 수요가 늘어난 영향이라는 게 트레일런 전문가들의 공통된 의견이다. 전문가들은 트레일런 인구가 늘고 있는 것을 긍정적으로 평가한다. 그러나 안전 관리와 안전장비 등을 비롯해 신경 써야 할 부분도 많다. 25㎞, 50㎞, 100㎞ 등 험난한 산길에서 보내는 시간이 긴 만큼 위험에 노출되는 시간도 길어지기 때문이다. 거리뿐 아니라 오르막의 경사와 날씨의 영향도 무시할 수 없다. 로드런을 즐기던 이들이 단순히 이색적인 매력에 이끌려 무작정 뛰어드는 것은 위험하다는 설명이다. 특히 기록 중심의 로드런 방식으로 트레일런에 접근한다면 더욱 그렇다.

◇파비오 마랑고니(Fabio Marangoni) 알트라 EMEA(유럽·중동·아프리카) 및 APAC(아시아·태평양) 총괄 매니저(General Manager)는 트레일러닝화를 선택할 때 가장 먼저 '어디를, 얼마나' 달릴지 생각해야 한다고 전했다. 바위가 많은 산길이나 장거리 코스라면 쿠션과 보호력이 충분한 모델을, 짧고 빠른 코스라면 가볍고 반응성이 좋은 모델을 고르는 것을 추천했다. 사진제공=사운드스포츠

로드런 넘어 트레일런의 시대…"기록보다 성취감 매력, 안전성 중요"

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트레일런을 특별하게 만드는 것은 단순히 이색적인 즐거움이 아니다. 경쟁과 기록이 아닌 자신의 목표를 이루는 성취감이 트레일런의 매력이다. 트레일런 전문가들은 이를 자신의 영혼과 만나는 일이라고 표현한다. 숨이 턱 막히고 온몸이 움직이지 않을 정도의 극한 상황과 마주하기를 반복해야 비로소 목표에 도달할 수 있기 때문이다. 자연을 사랑하는 사람들과 함께 즐기는 공동체 활동이라는 점도 트레일런의 매력이다. 같은 취미를 가진 사람들끼리 유대감을 느낄 수 있다는 것이다.

안전하게 트레일런을 즐기기 위해서는 많은 준비가 필요하다. 로드런과 분명한 차이가 있다는 점을 인식하고, 사전 운동과 훈련을 통해 몸을 만드는 것이 기본이다. 안전장비의 중요성과 올바른 사용법을 알아두는 것도 필수다. 트레일런에 필요한 주요 안전장비는 다양하고, 트레일러닝화는 필수 장비로 꼽힌다. 최근 트레일런을 즐기는 이들을 중심으로 트레일러닝화에 대한 관심도 높아지고 있고, 글로벌 트레일런 장비 업체도 국내 트레일러닝화 시장 공략에 나서는 이유다. 글로벌 트레일러닝화 시장에서 인기를 얻고 있는 알트라의 파비오 마랑고니(Fabio Marangoni) 알트라 EMEA(유럽·중동·아프리카) 및 APAC(아시아·태평양) 총괄 매니저(General Manager)를 만났다. 올바른 트레일런 장비 선택 방법과 사용 팁을 비롯해 한국의 트레일런 저변 확대를 위해 중요하게 생각하는 부분 등을 들어봤다. 다음은 파비오 마랑고니 알트라 EMEA 및 APAC GM과의 일문일답.

◇파비오 마랑고니(Fabio Marangoni) 알트라 EMEA(유럽·중동·아프리카) 및 APAC(아시아·태평양) 총괄 매니저(General Manager)는 한국 시장에서 트레일런 저변 확대를 위해 입문자 대상 교육을 비롯해 안전장비인 트레일러닝화 체험 기회 등을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다. 사진제공=사운드스포츠

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Q. 최근 올림푸스 7 스페셜 팝업 이벤트의 일환으로 서울에서 진행된 나이트 트레일런에 함께했습니다. 한국에서 나이트 트레일런을 즐긴 소감이 궁금합니다.

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A. 20년 만에 한국을 방문했습니다. 나이트 트레일런에서 인상 깊었던 것은 서울의 야경입니다. 한양도성 성곽을 따라 달리는데, 발아래로 서울의 야경이 펼쳐졌습니다. 세계 어느 도시에서도 도심 한가운데서 역사와 자연, 현대 도시를 한 번에 달리며 느낄 수 있는 곳은 드뭅니다. 무엇보다 함께 달린 한국 러너들의 에너지가 대단했습니다.

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Q. 다양한 스포츠 활동(러닝, 롤러블레이드)을 해 온 것으로 알고 있습니다. 트레일런은 언제부터 시작했고, 트레일런만의 매력은 무엇인가요?

A. 저는 롤러블레이드와 로드런을 해왔지만, 트레일을 처음 달렸을 때의 느낌은 완전히 달랐습니다. 로드런은 페이스와 기록에 집중하게 되는데, 트레일런은 매 걸음이 다릅니다. 돌과 나무뿌리, 오르막과 내리막에 몸이 반응하면서 자연스럽게 '지금 이 순간'에 집중하게 됩니다. 트레일런의 매력은 몰입감, 그리고 정상에 섰을 때 기록과 상관없이 느끼는 성취감이라고 생각합니다.

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Q. 트레일런 인구는 유럽이 가장 많지만, 성장세만 보면 아시아권을 비롯해 아프리카권도 두드러집니다. 아시아권 트레일런의 성장 배경을 꼽자면 어떤 것이 있을까요?

A. 아시아권 트레일런 성장 배경은 크게 세 가지를 꼽을 수 있습니다. 첫 번째는 지리적 접근성입니다. 한국·일본·대만·홍콩처럼 도시 바로 옆에 산이 있는 곳이 많아 퇴근 후나 주말 아침에도 트레일에 갈 수 있습니다. 두 번째는 로드런 인기의 확장입니다. 최근 몇 년 사이 러닝 인구가 크게 늘었고, 그중 많은 분이 새로운 자극과 자연을 찾아 트레일로 넘어오고 있습니다. 세 번째는 커뮤니티 문화입니다. 아시아의 러닝 크루 문화는 매우 강하고, 함께 도전하고 경험을 나누는 문화가 트레일과 잘 맞습니다. 지역 대회들이 국제적 수준으로 성장하면서 성장 속도가 더 빨라지고 있다고 봅니다.

Q. 트레일런에서는 신발과 장비의 중요성이 강조되고 있습니다. 올바른 트레일런 관련 장비 선택 방법과 사용법 등이 궁금합니다.

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A. 트레일런의 필수 장비는 물과 행동식, 방풍 재킷, 휴대전화, 야간용 헤드랜턴 등 다양합니다. 대회에 참가한다면 주최 측의 필수 장비 목록을 반드시 확인하고 챙겨야 합니다. 장비는 짐이 아니라 안전입니다.

신발은 가장 기본이 되는 장비입니다. 신발을 선택할 때는 가장 먼저 '어디를, 얼마나' 달릴지 생각해야 합니다. 바위가 많은 산길이나 장거리 코스라면 쿠션과 보호력이 충분한 모델을, 짧고 빠른 코스라면 가볍고 반응성이 좋은 모델을 고르는 것이 좋습니다. 사이즈는 내리막에서 발가락이 신발 앞쪽에 닿지 않도록 엄지 한 마디 정도 여유를 두는 것이 좋습니다. 트레일런을 처음 시작한다면 제로 드롭(Zero Drop) 신발을 신고 짧은 거리부터 시작해 몸이 적응할 시간을 주는 것이 좋습니다. 트레일러닝화 사용 습관도 중요합니다. 새 신발은 대회 전에 충분히 길들이고, 출발 전에는 날씨와 일몰 시간, 코스 이탈 지점 등을 확인해야 합니다.

Q. 글로벌 시장에서 알트라 트레일러닝화의 인기가 높은 것으로 알고 있습니다. 차별화 경쟁력은 무엇인가요?

A. 알트라 러닝화의 차별화 경쟁력은 '발을 신발에 맞추지 않고, 신발을 발에 맞춘다'는 것입니다. 발 모양을 반영한 넓은 토박스 덕분에 장거리에서 발이 부어도 압박이 덜하고, 발가락이 자연스럽게 펼쳐져 지면을 더 안정적으로 디딜 수 있습니다. 지형별로 세분화된 라인업도 갖추고 있습니다. 대표 모델인 론픽(Lone Peak)은 수많은 트레일러너가 신고 있으며, 올림푸스 7은 새로운 EGO MAX 폼을 적용해 이전보다 15% 가벼워지고 10% 더 부드러워졌습니다. 접지력과 내구성도 높였습니다. 핏과 쿠션, 접지력 세 가지가 균형을 이룬다는 것이 알트라 트레일화의 경쟁력입니다.

Q. 한국 트레일런 시장은 로드런과 트레일런의 경계가 모호한 편입니다. 알트라가 한국 시장에서 트레일런 저변 확대를 위해 중점을 두고 있는 부분이 있다면 무엇인가요?

A. 한국은 도심에서 1시간이면 산에 닿고, 로드와 트레일의 경계가 자연스럽게 열려 있다는 점에서 아시아에서 가장 잠재력 있는 시장 중 하나입니다. 우선 트레일에 처음 입문하는 분들이 장비와 코스 선택, 산행 매너 등을 자연스럽게 익힐 수 있도록 입문자 대상 그룹런과 클리닉을 꾸준히 운영하는 방안을 고려하고 있습니다. 로컬 커뮤니티와의 협업과 함께 팝업 행사, 시착 행사, 전문 매장 교육 등을 통해 소비자가 직접 체험할 기회도 확대해 나갈 예정입니다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com