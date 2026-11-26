자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 결혼생활 8년 동안 친딸로 알고 키운 세 딸이 모두 친자가 아니라는 사실을 알게 된 남성이 아내를 상대로 제기한 이혼 소송에서 일부 승소했다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 산시성 한중시 법원은 최근 리웨이씨(가명)와 아내 왕팡씨(가명)의 이혼 소송에서 이같이 판결했다.

재판부는 두 사람의 이혼을 허가하고, 아내가 혼인 기간 다른 남성과의 사이에서 세 자녀를 낳은 데 대해 중대한 잘못이 있다고 인정했다.

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사건은 리씨가 인터넷에서 친자가 아닌 자녀를 키운 남성들의 사연을 접하면서 시작됐다. 그는 아내가 약 2년 전 외도한 사실을 떠올렸고, 의심을 떨치지 못해 세 딸의 친자 확인 검사를 진행했다. 검사 결과 결혼 후 8년 동안 키워온 세 딸 모두 자신과 생물학적 혈연관계가 없는 것으로 나타났다.

리씨는 올해 6월 아내를 상대로 이혼 소송을 제기하고 양육비 반환과 정신적 손해배상을 청구했다.

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최근 열린 1심 판결에서 재판부는 아내에게 남편이 부담한 양육비 12만 위안을 돌려주고 정신적 손해배상금 10만 위안 등 총 22만 위안(약 4500만원)을 지급하도록 했다.

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부부가 함께 사업을 운영하면서 발생한 채무는 양측이 절반씩 부담하도록 했다.

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세 딸의 양육권은 모두 어머니인 왕씨에게 돌아갔다. 법원은 리씨가 친부가 아니기에 법률상 양육 의무가 없다고 판단했다.

리씨는 재판 결과 자신의 피해를 인정한 점은 다행스럽지만, 22만 위안의 배상금으로는 8년간의 세월과 정신적 고통을 보상하기 어렵다는 입장이다. 이번 판결은 1심으로 아직 확정되지 않았으며, 향후 항소 여부에 따라 법적 판단이 달라질 가능성도 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com