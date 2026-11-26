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[스포츠조선 장종호 기자] 영하권 추위가 이어지면서 집집마다 전기장판 온도를 높이고 사무실마다 종일 히터를 가동한다. 추위를 피하려 선택한 난방기기지만, 잘못된 사용 습관은 오히려 허리와 목 등 근골격계에 '독'이 될 수 있다. 전기장판 위에서 꼼짝 않고 눕는 습관은 척추 지지 근육을 약화시키고 급성 통증이나 저온화상을 유발하며, 밀폐된 사무실의 히터 바람은 자세를 무너뜨려 만성적인 목·어깨 결림과 두통을 부를 수 있어 주의해야 한다.

◇전기장판 위 '방콕' 생활…허리 질환자는 더 조심

겨울이 되면 추위를 피하려 전기장판부터 켜는 이들이 있다. 퇴근 후 뜨끈한 바닥에 몸을 누이면 언 몸이 금세 녹아 좀처럼 자리에서 일어나기 어렵다. 특히 실내에 머무는 시간이 긴 노년층은 전기장판 위에서 온종일 누워 지내기도 한다.

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하지만 전기장판의 따뜻함은 추위를 일시적으로 덜어주는 데 그친다. 따뜻한 바닥에 오래 누워 있으면 활동량이 크게 줄어든다. 허리를 지탱하는 근육은 움직이지 않으면 점차 약해지고 유연성도 떨어진다. 혈관에도 부담이 간다. 뜨거운 바닥에서 확장됐던 혈관이 자리에서 일어나 찬 공기에 노출되면 급격히 수축한다. 그러면 허리 주변 근육으로 가는 혈류가 줄면서 근육이 경직되기 쉽다. 이런 일이 반복되면 허리가 쉽게 굳고 오히려 더 뻐근해지는 악순환으로 이어질 수 있다.

특히 허리 질환자라면 전기장판 사용에 더욱 신중해야 한다. 흔히 '허리를 삐끗했다'고 표현하는 급성 요추염좌 환자의 경우, 다친 직후 뜨거운 열을 가하면 혈관이 확장돼 손상 부위의 부기와 통증을 키울 수 있다. 이때는 차가운 자극으로 혈관을 수축시켜 통증과 부종을 줄이는 냉찜질이 효과적이다. 허리디스크(요추추간판탈출증) 환자도 마찬가지다. 허리디스크는 튀어나온 디스크가 신경을 누르면서 주변에 염증이 생겨 통증이 발생하는 질환이다. 열로 염증 부위가 부어오르면 신경이 받는 압박이 커지면서 엉덩이부터 다리까지 저린 방사통이 악화되기도 한다.

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저온화상 위험도 간과할 수 없다. 허리디스크나 척추관협착증으로 신경이 눌려 다리 감각이 둔해진 경우에는 피부가 열에 손상되고 있어도 이를 제때 알아차리기 어렵다. 저온화상은 비교적 낮은 온도의 열원에 피부가 장시간 노출되면서 조직 손상이 점진적으로 진행되는 화상이다. 44~50℃의 온도라도 접촉이 지속되면 표피를 넘어 진피층까지 손상될 수 있다.

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◇전기장판 '온도는 낮게, 사용은 짧게'…반복되는 허리 통증, 원인부터 찾아야

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그렇다고 겨울철 전기장판을 아예 멀리할 필요는 없다. 사용 습관만 바꿔도 허리 부담을 충분히 줄일 수 있다. 우선 온도는 지나치게 높이지 않고, 잠들 때는 온도를 낮추거나 전원을 끄는 것이 안전하다. 장판 위에 얇은 이불을 깔아 피부가 열원에 직접 닿지 않도록 하는 것도 방법이다. 장시간 누워 있기보다 틈틈이 자리에서 일어나 허리를 펴고 가볍게 몸을 움직여 근육이 굳지 않도록 하는 것도 중요하다. 이불 밖으로 나설 때는 겉옷을 걸쳐 급격한 온도 변화를 줄이는 것이 좋다.

다만 이 같은 관리에도 허리에 부담이 쌓여 통증이 지속된다면 단순히 추위나 생활 습관 탓으로 넘겨서는 안 된다. 허리 통증은 근육 뭉침부터 갑작스러운 부상, 디스크 질환까지 원인이 다양하기 때문이다. 통증이 반복되거나 일상생활에 지장을 줄 정도라면 정확한 진단을 받고 치료를 받는 것이 필요하다.

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특히 한의학에서는 허리 통증을 발생 원인과 증상에 따라 다양한 방법으로 치료한다. 한의통합치료는 침, 약침, 추나요법, 한약 처방 등을 환자 상태에 맞게 함께 적용하는 치료다. 굳고 약해진 허리 근육과 인대를 풀어주는 데 그치지 않고, 척추 주변 구조의 균형까지 함께 회복시키는 것이 특징이다.

실제 한의통합치료의 허리 통증 개선 효과는 장기 연구로도 확인됐다. 자생한방병원 척추관절연구소는 6개월간 한의통합치료를 받은 허리디스크 환자 65명을 10년간 추적 관찰했다. 그 결과 치료 전 7.42점이던 하지방사통 시각통증척도(VAS; 0~10)는 10년 뒤 0.88점으로 크게 낮아졌다. 허리 기능장애 지수(ODI; 0~100)도 치료 전 41.36점에서 6개월 후 11.84점으로 개선됐고, 10년 뒤에도 11.26점으로 안정적으로 유지됐다.

◇나른한 히터 바람에 목·어깨 '뻐근'…오후 두통까지 불러

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집에서 전기장판이 허리에 부담을 준다면, 히터를 켠 사무실에서는 목과 어깨가 부담을 떠안는다. 창문을 닫은 채 히터를 종일 틀면 실내가 덥고 답답해지면서 몸이 쉽게 나른해진다. 나른해진 몸은 바른 자세를 유지하지 못하고 의자에 기대 구부정해지거나 고개가 점점 모니터 쪽으로 빠진다. 이런 자세로 오래 일하면 머리 무게를 떠받치는 목과 어깨 근육이 계속 긴장한 채 굳어 버린다.

특히 고개를 앞으로 내민 채 업무를 보는 거북목 자세는 경추 주변 근육의 긴장을 높여 두통을 부르는 요인으로 작용한다. 여기에 난방이 계속되는 사무실 환경도 증상을 부추긴다. 히터로 실내외 온도 차가 커지면서, 따뜻한 실내와 영하권 바깥을 오갈 때마다 뇌혈관이 급격히 수축·확장을 반복해 두통을 악화시킬 수 있다.

문제는 목과 어깨가 뻐근하고 두통까지 반복되는데도 파스나 진통제로 버티는 경우가 많다는 점이다. 이런 방법은 당장의 불편함을 잠시 덜어줄 뿐, 잘못된 업무 자세나 목·어깨 근육의 긴장 같은 근본 원인까지 해결하지는 못한다. 굳은 목·어깨 근육을 그대로 두면 만성 통증으로 이어질 수 있고, 두통이 다시 발현되는 악순환이 반복된다.

이에 반복되는 목·어깨 통증과 두통에서 벗어나려면 당장의 증상을 누르기보다 굳어진 근육과 무너진 자세를 함께 바로잡는 치료가 필요하다. 한의학에서는 목과 어깨 주변 근골격계 상태와 두통 양상을 함께 살펴 한의통합치료로 통증 유발 요인을 관리한다.

실제 목·어깨 근육을 풀어주는 한의치료가 긴장성 두통 개선에 도움이 된다는 연구 결과가 있다. 국제 비영리 의학전문가 그룹인 코크란연합 연구진이 2016년 발표한 침 치료 연구가 대표적이다. 해당 연구에 따르면 통상적인 치료(일반적으로 진통제)와 침 치료를 병행한 환자들의 48%가 치료 이전보다 두통 증상을 현저히 적게 느낀 것으로 나타났다. 반면 통상적인 치료만 받은 대조군은 17%에 그쳐 침 치료 병행군에서 더 높은 개선율을 보였다.

부천자생한방병원 하인혁 병원장은 "겨울철에는 추위를 피하려는 생활 습관이 오히려 건강을 해치는 요인이 되기도 한다"며 "춥다고 전기장판 위에서만 지내거나, 허리에 쌓인 부담을 대수롭지 않게 여겨 기존 질환을 방치하지 않도록 주의해야 한다"고 말했다. 이어 "히터를 켠 사무실에서 목과 어깨가 자주 뻐근하고 오후마다 두통까지 반복된다면 굳어진 목·어깨 근육부터 살펴볼 필요가 있다"며 "업무 중 틈틈이 목과 어깨를 스트레칭하고 바른 자세를 유지하는 것이 근골격계 질환과 두통 예방에 도움이 된다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com