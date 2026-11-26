자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 수능 이후 겨울방학을 맞아 시력교정 수술을 찾는 수험생이 늘고 있다. 그동안 난시가 6디옵터를 초과하는 초고도난시 환자는 레이저 시력교정이나 일반 안내렌즈삽입술만으로는 한계가 있어 '수술 불가' 판정을 받는 경우가 많았다. 하지만 최근 렌즈삽입술과 각막절개술을 결합해 고도난시를 안전하게 교정하는 새로운 치료법이 국제 학회에서 발표되며 시력 회복의 새 길이 열렸다.

온누리스마일안과 김부기 원장과 전주 온누리안과병원 정영택 병원장 연구팀은 6디옵터 초과 고도난시 환자들에게 토릭 ICL과 각막절개를 병합 적용한 시력교정 수술 결과를 영국 런던에서 열린 2026 유럽백내장굴절수술학회(ESCRS)에서 발표했다.

난시는 각막이 한쪽 방향으로 더 가파르게 휘어 빛이 한 점에 맺히지 못하는 굴절이상이다. 난시가 심하면 사물이 번지거나 겹쳐 보인다. 특히 고도난시는 스마일수술이나 라식, 라섹 등 레이저 시력교정으로 결과를 예측하기 어렵고 각막 부담도 커서, 눈 안에 렌즈를 넣는 안내렌즈삽입술(ICL)이 대안으로 꼽힌다. 하지만 렌즈삽입술에서 난시까지 함께 교정하도록 설계된 토릭 ICL은 교정 범위가 6디옵터로 제한된다. 난시가 7~8디옵터에 이르는 환자는 레이저도 렌즈도 마땅한 방법을 찾기 어려웠다.

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의료진이 고안한 방법은 토릭 ICL과 각막절개 난시교정수술을 함께 이용하는 새로운 수술법이다. 하나의 수술로 많은 양의 난시를 모두 해결하려 하지 않고 렌즈와 각막이 난시 교정 역할을 나누는 방식이다.

기본적으로 난시의 대부분은 토릭 ICL로 교정한다. 렌즈만으로 교정하기 어려운 나머지 난시는 각막의 가장 가파른 방향에 작은 절개를 만들어 추가로 줄인다. 절개 부위가 살짝 이완되고 각막이 조금 평평해지며 난시가 줄어드는 원리다. 의료진은 이 각막절개술(SMCI)로 약 0.5~1.5디옵터의 난시를 추가로 줄이는 것을 목표로 삼았다. 레이저로 각막을 깎는 방식이 아니어서 각막 두께에 대한 부담이 적다.

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김부기 원장팀은 이러한 독창적 교정 전략을 통해 총 31안에 대해 시력교정 수술을 진행했다. 개인별 난시 정도에 따라 수술 방법을 달리 적용해 난시가 7.5디옵터 미만인 25안은 렌즈 삽입과 각막절개를 한 번에 시행했다. 반면 7.5디옵터 이상으로 더 심한 6안은 수술을 두 차례로 나눴다. 먼저 각막절개로 난시를 줄이고, 한 달 뒤 남은 난시에 맞춰 토릭 ICL을 넣었다. 수술 과정에서 난시축을 정확히 맞추기 위해 디지털 난시 추적 항법 시스템 '칼리스토 아이(Callisto eye)'를 활용해 수술 위치를 실시간으로 정렬했다.

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수술 후 6개월간 추적 관찰한 결과, 84%의 눈이 안경 없이도 1.0 이상의 시력을 얻었다. 별다른 부작용이나 후유증은 없었다. 기존 토릭 ICL로는 교정 범위를 벗어나 수술이 불가능했던 환자들이라는 점에서 의미 있는 결과로 평가받는다.

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온누리스마일안과 김부기 원장은 "난시가 매우 심하다고 모든 시력교정 방법이 불가능한 것은 아니다"라며 "새로운 접근법은 난시의 정도와 축의 형태, 각막이 감당할 수 있는 교정량을 파악하고 교정을 어떻게 나눌지 세밀하게 설계하는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "수능과 겨울방학을 맞아 안경과 렌즈를 벗고 싶지만 심한 난시 때문에 망설였거나 수술 불가 판정을 받았다면 정밀 검사를 통해 자신에게 맞는 방법을 찾을 수 있다"고 덧붙였다.

전주 온누리안과병원 정영택 병원장은 "고도난시 환자 중에는 '난시가 너무 심해 교정이 어렵다'는 말을 듣고 시력교정을 포기한 분들이 많았다"며 "렌즈와 각막이 역할을 나누는 맞춤 교정과 디지털 축 정렬 기술이 더해지면서 환자들의 선택 폭이 넓어졌다"고 설명했다.

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한편, 의료진은 개선 과제도 함께 제시했다. 난시가 매우 심한 눈에서는 목표보다 난시가 덜 교정돼 약간의 난시가 남는 경향이 일부 있었다. 연구팀은 각막절개의 위치와 길이를 더 정밀하게 조정하면 교정 정확도를 더 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 의료진은 이번 연구가 토릭 ICL과 각막절개를 결합한 난시 교정의 효과와 예측성, 안전성을 함께 확인해 임상적으로도 의의가 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com