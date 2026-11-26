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세정그룹의 컨템포러리 비즈니스 캐주얼 브랜드 '트레몰로(TREMOLO)'가올겨울 소재와 디자인 경쟁력을 강화한 아우터를 앞세워 남성 고객들의 호응을 얻고 있다.

최근 큰 일교차와 쌀쌀한 날씨가 이어지면서 겨울 아우터 수요가증가하고있다. 특히 남성 패션 시장에서는 매 시즌 유행을 좇기보다 다양한 TPO에 어울리면서도 오래 입을 수 있는 '기본템'이 주목받는 추세다. 고물가 기조 속 실속형 소비가 확산되면서 소재와 활용도를 꼼꼼히 따져 만족도가 높은 제품을 선택하려는 경향이 반영된 것으로 풀이된다.

이러한 흐름에 맞춰 트레몰로는 클래식한 디자인과 우수한 품질을 갖춘 아우터로 고객 수요 공략에 나섰다. 활동성과 실용성을 겸비해초겨울 베스트셀러에 오른'경량다운 점퍼'에 이어보온성과 스타일을 모두 잡은'울캐시롱코트'를전면에 내세워 '합리적 프리미엄'의 가치를 제안한다.

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'울캐시롱코트'는 트레몰로가 매년 겨울 선보이고 있는캐리오버(carry-over) 아이템이다. 울과 캐시미어 혼방 소재를 적용해 뛰어난 보온성과 부드러운 착용감을 구현했으며, 기본에 충실한 디자인으로 고급스러우면서도 세련된 무드를 완성했다.

특히 올해는지난해 겨울 베스트 아이템 중 하나였던 캐시미어 혼방 코트의 물량 비중을 전년 대비 15% 확대하는 등 상품 고급화에 힘썼다. 과도한 디테일을 덜어낸 정제된 실루엣에 다채로운 컬러 구성을 더해 선택의 폭을 넓힌 것이 특징이다.

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적당한 기장과 두께감으로 일상 속 다양한 스타일링이 가능한 점도 돋보인다. 수트와 함께 매치하면 출퇴근이나 격식 있는 모임에 어울리는 세련된 포멀룩을 연출할 수 있으며, 니트나 경량 패딩과 레이어드하면따뜻하면서도 편안한 캐주얼룩이 완성된다.

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한편, 트레몰로는 지난 2024년부터 유통·제품·마케팅 전 영역에 걸쳐 단계적인 리브랜딩을 추진하며 브랜드 체질 개선에 주력해 왔다. 고객 취향을 반영한 상품 기획과 유통 채널 다각화, 매장별 운영 효율 향상 등에 힘입어 올해 상반기 점평균 매출은 전년 동기 대비 약 18% 신장하고,온라인 공식몰 매출도 전년 대비 약 700% 증가하는 성과를 거뒀다.

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올해는 연말 쇼핑 시즌을 겨냥해특별한 온·오프라인 프로모션을마련했다. 전국 오프라인 매장에서는겨울 아우터를 비롯한 주요 상품을 합리적인 가격에 선보이며, 공식 온라인몰에서는 패밀리 세일, 윈터에센셜위크 등다양한 기획전을 전개해 풍성한 쇼핑 혜택을 제공한다.

향후에도 트레몰로는 상품 경쟁력 제고와유통 구조 고도화, 고객 접점 확대를 통해 온·오프라인 간 시너지를 극대화하고, 변화하는 라이프스타일을 아우르는남성 토털 브랜드로서입지를 더욱 공고히 할 방침이다.

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세정 트레몰로 관계자는 "올겨울에는 유행을 타지 않는 디자인과 고품질 소재, 높은 활용도를 바탕으로 매년 남성 고객들의 꾸준한 선택을 받아온 스테디셀러'울캐시롱코트'를 앞세워 아우터 시장을 공략 중"이라며, "앞으로도세분화된 고객 니즈와 취향에 부합하는 아이템을지속적으로 선보이며 트레몰로만의 합리적인 프리미엄가치를 전달해 나갈 것"이라고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com