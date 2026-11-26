Advertisement

Advertisement

호시노 리조트 리조나레 시모노세키가 복어를 앞세운 이색 숙박상품을 선보인다. 지역 문화와 미식을 결합한 체험형 프로그램이다.

26일 호시노 리조트에 따르면 리조나레 시모노세키는 오는 29일부터 내년 2월 28일까지 '만복 스테이'를 운영한다. 시모노세키에서는 복어를 뜻하는 일본어 '후구(ふぐ)' 대신 복(福)과 발음이 같은 '후쿠(ふく)'로 부르며 행운의 상징으로 여긴다. 이번 상품은 가메야마 하치만구 방문과 객실 체험, 일본주와 복어 안주를 활용한 미식 프로그램 등으로 구성됐다.

숙박객은 1000년 이상의 역사를 지닌 가메야마 하치만구에서 현지 관계자의 안내로 복어와 관련된 지역 역사와 문화를 살펴볼 수 있다. 새해 행운을 기원하는 전통문화 체험도 마련됐다. 리조나레 시모노세키와 신사가 공동 제작한 복어 모양의 한정판 고슈인도 제공한다.

Advertisement

객실은 복어와 일본주를 테마로 꾸민 '후쿠 사케 룸'으로 운영한다. 투숙객은 객실 내 디자인 월에 숨겨진 복어 그림이 있는 나무 술잔을 찾는 체험에 참여할 수 있다. 복어 그림을 발견하면 신사의 행운 부적 '후쿠무스비마모리'를 받을 수 있다.

객실에서는 스파클링 일본주와 아마자케, 오리지널 일본주를 맛볼 수 있다. 복어와 유자를 활용한 전용 안주도 제공한다. 새해 소망을 적을 수 있는 복어 모양의 전통 소원패도 마련했다.

Advertisement

호텔 내 식음료 시설도 연계한다. 메인 다이닝 'OTTO SETTE SHIMONOSEKI'에서는 복어를 활용한 이탈리아 요리를 별도 예약을 통해 즐길 수 있다. 다음 날에는 뷔페 다이닝 'PUKU PUKU'에서 조식을 제공한다. 가메야마 하치만구 투어 이후에는 가라토 시장과 옛 영국 영사관 등 지역 명소도 둘러볼 수 있다.

Advertisement

만복 스테이는 조식, 신사 투어, 객실 내 주류 및 안주 등이 포함된다. 하루 최대 3팀(팀당 4명)이 이용할 수 있으며, 예약은 공식 홈페이지에서 이용일 4일 전 오후 1시까지 전까지 가능하다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com