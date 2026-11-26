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SK머티리얼즈 퍼포먼스가 최근 반도체용 초고순도 신너의 양산체계를 구축하고 첫 출하를 마쳤다고 26일 밝혔다. 재원산업과 협력해 생산·품질관리·공급 체계를 마련, 12월부터 본격적인 공급에 나설 예정이다.

SK머티리얼즈 퍼포먼스에 따르면 신너는 반도체 포토 공정에서 사용되는 소재다. 웨이퍼에 포토레지스트가 균일하게 도포되도록 돕고, 웨이퍼 가장자리의 잔여물 제거와 뒷면 세정에도 활용된다. 특히 반도체 미세공정이 확대되면서 포토 공정에 사용되는 소재의 순도와 품질 관리 중요성도 커지고 있다.

SK머티리얼즈 퍼포먼스는 재원산업과 협력해 초고순도 신너의 제조와 품질관리, 공급 체계를 구축했다. 양사는 제조부터 품질관리, 공급에 이르는 전 과정에서 고객사들의 요구사항을 긴밀하게 대응하고, 신뢰도를 지속적으로 높여갈 계획이다.

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송창록 SK머티리얼즈 퍼포먼스 대표는 "초고순도 신너 출하는 회사의 반도체 소재 사업 영역을 확장하고 새로운 성장 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "국내 반도체 산업의 경쟁력 강화와 안정적인 소재 공급망 구축을 위해 힘쓸 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com