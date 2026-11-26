제공=포니정재단

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포니정재단(이사장 정몽규)은 지난 25일 서울 강남구 삼성동 아이파크타워 포니정홀에서 '제7회 포니정 영리더상' 시상식을 개최하고, 배드민턴 국가대표 안세영 선수와 김도형 미국 펜실베이니아대학교 화학·생체분자공학과 교수에게 상을 수여했다.

이날 시상식에는 정몽규 포니정재단 이사장과 재단 이사진, 고(故) 정세영 HDC그룹 명예회장의 부인 박영자 여사, 수상자 가족 등이 참석했다.

정몽규 이사장은 "정세영 명예회장이 끊임없는 도전과 혁신으로 대한민국 자동차 산업의 발전을 이끌었던 것처럼, 안세영 선수와 김도형 교수도 각자의 분야에서 새로운 영역을 개척하고 있다"며 수상자들에게 축하와 격려의 뜻을 전했다.

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안세영 선수는 세계 정상급 배드민턴 선수로서 부상과 어려움 속에서도 끊임없는 도전과 열정으로 뛰어난 성과를 이어가고 있다.

안 선수는 "이번 상은 함께 노력해 온 모든 분의 열정이 모인 결과"라며 "앞으로도 포기하지 않는 자세로 국민에게 희망을 전하는 선수가 되겠다"고 소감을 밝혔다.

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김도형 교수는 펜실베이니아대학교에서 '나노 전기화학 및 계면 연구실'을 이끌며 고체 촉매 표면에서 일어나는 화학 반응을 원자 수준에서 정밀 분석하는 기술을 개발하고 있다.

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이를 바탕으로 에너지 생산과 연료 합성, 화학 제조 등 주요 산업 공정의 효율을 획기적으로 향상할 촉매 설계 원리를 규명하겠다는 포부를 밝혔다.

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한편, 포니정 영리더상은 고(故) 정세영 HDC그룹 명예회장의 혁신과 도전 정신을 계승하고 젊은 혁신가를 발굴·격려하기 위해 2020년에 신설 되었으며, 만 40세 이하의 혁신가 2인을 선정해 상금 5000만원과 상패를 수여한다.