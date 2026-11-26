자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 기온이 떨어지면서 인플루엔자(독감)가 빠르게 확산하고 있다.

이런 가운데 중국에서는 A형 H1N1과 H3N2, B형 등 세 종류의 바이러스가 동시에 유행하는 양상이 나타나고 있어 주의가 요구된다.

질병관리청이 지난 20일 발표한 인플루엔자 감시 결과에 따르면 2026년 46주차(11월 8~14일) 의원급 의료기관 외래환자 1000명당 독감 의사환자 수는 37.0명으로 집계됐다. 42주차 17.7명에서 43주차 19.2명, 44주차 22.8명, 45주차 28.9명으로 증가한 데 이어 4주 연속 상승세를 보였다. 독감 의사환자는 38도 이상의 발열과 기침 또는 인후통을 보이는 환자를 뜻한다.

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입원환자 증가세도 뚜렷하다. 46주차 병원급 의료기관의 독감 입원환자는 926명으로 전주 639명보다 약 1.5배 늘었다. 지난해 같은 기간 490명과 비교하면 약 두 배 수준이다. 특히 입원환자의 65.4%인 606명이 65세 이상 고령층이었다. 독감 양성 사망 신고도 46주차 44건으로 전주 24건보다 크게 증가했다. 질병관리청은 고령층과 어린이 등 고위험군에 신속한 예방접종을 당부했다.

이런 가운데 중국에서도 여러 독감 바이러스가 함께 유행하면서 재감염 가능성에 대한 경고가 나오고 있다.

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중국 과학기술일보가 전문가들을 취재해 보도한 내용에 따르면 중국의 최근 독감 양성 검체에서 A형 H1N1이 56.2%, A형 H3N2가 15.5%, B형이 28.3%를 차지했다. 한 가지 유형이 유행을 주도하던 과거와 달리 세 종류가 함께 검출되는 양상이다.

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전문가들은 서로 다른 독감 바이러스 아형 사이에는 충분한 교차 면역이 형성되지 않을 수 있다고 설명한다. H1N1에 감염됐다가 회복하더라도 H3N2나 B형에 다시 감염될 수 있다는 것이다. 같은 시기에 여러 유형에 동시에 감염되는 사례는 드물지만, 서로 다른 바이러스에 차례로 감염되면 호흡기가 반복적으로 손상될 수 있다. 특히 고령자와 만성질환자는 감염 후 합병증이나 중증으로 이어질 위험에 유의해야 한다.

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예방접종은 여전히 독감 중증화를 막는 중요한 수단이다. 독감 백신은 세계보건기구(WHO)가 각 지역의 유행 전망을 바탕으로 권고한 바이러스주를 반영해 매년 구성한다. 백신을 맞더라도 감염을 완전히 차단할 수는 없지만, 감염과 중증 위험을 낮추는 데 도움이 된다.

특히 65세 이상 고령자와 어린이, 임신부, 만성질환자 등은 독감으로 인한 합병증 위험이 큰 만큼 예방접종을 서두르는 것이 좋다. 백신 접종 후 충분한 면역이 형성되기까지는 통상 2~4주가 걸린다. 손 씻기와 실내 환기, 기침 예절을 지키고 사람이 많은 실내 공간에서는 마스크를 착용하는 등 기본적인 예방수칙도 중요하다. 발열이나 기침이 나타나면 등교나 출근을 자제하고, 특히 고위험군은 증상이 심하지 않더라도 진료를 통해 상태를 확인하는 것이 안전하다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com