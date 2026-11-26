자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일조량이 줄고 활동량이 급감하는 겨울철에는 생체 리듬이 깨지면서 불면증을 호소하는 이들이 늘어난다. 하지만 잠들기 어렵거나 자다가 자주 깨는 증상이 이어진다면 단순 불면증이 아닌 '수면무호흡증'이 동반됐는지 반드시 확인해야 한다. 두 질환은 서로 증상을 악화시키는 악순환을 유발할 뿐만 아니라, 한쪽만 치료할 경우 수면제 부작용 등으로 오히려 건강을 해칠 수 있어 통합적인 진단과 협진이 필수적이다.

하나이비인후과병원(병원장 이상덕)은 겨울철 불면증을 겪는 환자라면 수면무호흡증 동반 여부도 함께 확인하고, 두 질환을 통합적으로 관리하는 것이 중요하다고 밝혔다.

◇불면증과 수면무호흡증, 환자 3명 중 1명꼴로 동반

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불면증과 수면무호흡증이 동시에 나타나는 상태를 COMISA(Comorbid Insomnia and Sleep Apnea)라고 한다.

하나이비인후과병원을 찾은 환자군을 분석한 결과 수면무호흡증 환자의 30~40%가 불면증을 함께 호소하며, 불면증 환자의 약 30~35%에게서 수면무호흡증이 동반되는 것으로 나타났다.

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두 질환의 동반 비율은 여성보다 남성에서, 젊은 층보다 고령층에서, 정상 체중보다 비만인 경우에 상대적으로 높은 것으로 보고된다. 특히 중년 비만 남성은 두 질환의 동반 여부를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

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◇서로 영향 주고받으며 증상 악화시킬 수 있어

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수면무호흡증은 잠자는 동안 호흡이 반복적으로 멈추거나 약해지는 질환이다. 호흡이 중단될 때마다 잠에서 깨는 현상이 반복되면 수면의 연속성이 떨어지고, 깨어 있는 시간이 길어지면서 만성 불면증으로 이어질 수 있다.

반대로 불면증으로 수면 시간이 짧아지고 수면 패턴이 불규칙해지면 호흡이 불안정해지고 각성 횟수가 증가해 수면무호흡증에도 부정적인 영향을 줄 수 있다.

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따라서 한 가지 질환만을 대상으로 치료할 경우 다른 질환이 지속되면서 전체적인 수면 상태가 개선되지 않거나 오히려 증상이 악화될 가능성이 있다.

◇두 질환 함께 고려한 통합적 치료 필요

COMISA 환자는 불면증과 수면무호흡증을 함께 고려한 치료 계획을 세우는 것이 중요하다.

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불면증 치료에 사용되는 일부 수면제는 호흡을 억제하는 작용을 해 수면무호흡증을 악화시킬 수 있어 주의가 필요하다. 반면 수면무호흡증 치료에 주로 사용되는 양압기는 처음 착용하고 적응하는 과정에서 불면증에 영향을 미칠 수 있다.

이를 위해 불면증 인지행동치료(CBT-I)와 양압기 치료를 병행하는 접근이 도움이 될 수 있다. 인지행동치료는 불면증을 완화하는 치료법으로, 양압기 사용에 대한 적응을 돕는 데에도 활용할 수 있다. 양압기 치료 초기에는 적응 기간을 세심하게 설계하고, 낮 시간에 마스크를 착용해 익숙해지는 훈련을 병행하는 것도 도움이 된다.

특히 수면무호흡증은 이비인후과에서, 불면증은 신경과에서 주로 진료하는 만큼 두 진료과 간 협진이 가능한 의료기관에서 함께 평가하고 치료하는 것이 중요하다.

하나이비인후과병원 신경과 노영주 과장은 "불면증과 수면무호흡증은 서로 영향을 주고받는 질환이기 때문에 한 가지 증상에만 집중해서는 충분한 수면의 질을 확보하기 어려울 수 있다"며 "잠들기 어렵거나 자다가 자주 깨는 증상이 지속된다면 수면무호흡증 동반 여부도 확인하고, 두 질환을 함께 고려한 진단과 치료를 받는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com