자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 변비 치료에 사용하는 관장액을 얼굴에 바르는 이색적인 스킨케어 방법이 SNS를 중심으로 확산되고 있다.

이에 의료 전문가들은 의약품을 화장품처럼 사용하는 것은 부적절하며 피부 자극 등 부작용을 일으킬 수 있다고 경고했다.

항저우망 등 중국 매체들에 따르면, 최근 현지 SNS에는 관장액을 얼굴에 직접 뿌리거나 종이 마스크에 적셔 사용하는 영상이 잇따라 올라오고 있다. 일부 이용자는 관장액이 변비 완화뿐 아니라 피부를 부드럽고 촉촉하게 유지하는 데도 효과적이라고 주장했다.

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이렇게 주장하는 이유는 관장액 성분 중 하나인 글리세린 때문이다. 글리세린은 수분을 끌어당겨 피부에 머물도록 돕는 대표적인 보습 성분이다. 한 여성은 SNS에 "관장액 한 병 가격이 10위안(약 2000원) 정도여서 화장품 비용을 크게 아낄 수 있다"며 "100㎖ 관장액에는 글리세린이 약 55% 들어 있지만 보습 크림에는 10% 정도만 함유돼 있다"고 주장했다.

또 다른 여성은 "3년 동안 관장액을 사용하면서 비싼 세럼과 페이스 크림 구매를 중단했다"며 저렴한 대체 스킨케어 제품이라고 소개하기도 했다.

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그러나 의료진은 글리세린 함량이 높다고 보습 효과가 더 뛰어난 것은 아니라고 지적했다.

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한 피부과 전문의는 관장액에 포함된 글리세린이 피부 수분 유지에 활용되는 성분인 것은 맞지만, 농도가 높을수록 보습 효과가 커진다는 주장은 사실과 다르다고 설명했다.

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전문의 설명에 따르면 관장액에 함유된 글리세린 농도는 52.8~58.3% 수준이다. 이는 의약품으로 사용하기 위한 농도이지, 얼굴에 바르는 화장품에 적합하도록 설계된 것은 아니라는 것이다.

일반적인 보습 화장품은 글리세린과 함께 피부를 부드럽게 하는 유연 성분이나 수분 증발을 막는 밀폐 성분 등을 배합해 보습 효과를 높인다. 반면 관장액에는 이 같은 성분이 충분히 포함돼 있지 않을 수 있다. 특히 건조한 환경에서 수분 증발을 막아주는 성분 없이 고농도 글리세린을 바르면 피부 수분이 빠르게 증발해 오히려 건조함이 심해질 수 있다.

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또한 관장액을 얼굴에 사용할 경우 3가지 위험성이 나타날 수 있다. 우선 피부 자극과 알레르기 반응이다. 글리세린 자체는 알레르기 반응을 일으킬 가능성이 비교적 낮지만, 제품에 포함된 다른 성분이 피부를 자극해 접촉성 피부염을 유발할 수 있다. 피부가 붉어지거나 작은 발진이 생기고 가려움, 따가움 등이 나타날 수 있다.

두 번째는 여드름 악화 가능성이다. 관장액은 점성이 높고 끈적이는 제형이어서 얼굴에 바르면 피부에 부담을 줄 수 있다. 사람에 따라 여드름이 새로 생기거나 기존 증상이 악화할 수 있다는 것이다.

마지막은 위생 문제다. 관장액 용기는 일회성 의약품 사용을 전제로 설계된 만큼 화장품처럼 반복해서 열고 사용하는 데 적합하지 않다. 용기 입구를 손으로 자주 만지거나 외부에 접촉시키면 세균에 오염될 가능성이 커진다. 특히 상처가 있거나 피부 장벽이 손상된 부위에 바르면 감염 위험이 높아질 수 있다.

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전문가들은 특정 성분이 화장품에 사용된다는 이유만으로 해당 성분이 포함된 의약품까지 피부에 안전하다고 판단해서는 안 된다고 강조한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com