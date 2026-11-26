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롯데리아가 'K-준 포테이토'를 신메뉴를 출시한다. K-준 포테이토는 국내 농산물 소비 촉진을 확대하기 위해 추진 중인 농가 상생 프로젝트 일환으로 진행됐다. 한정 판매되는 만큼 특별함도 더했다.

26일 롯데GRS에 따르면 'K-준 포테이토'는 '청년농부 상생 선순환 프로젝트' 시즌4 메뉴다. 일부 직영점에서 30만개 한정 판메한다. 롯데리아는 농가 상생 프로젝트로 시즌1 '못난이 치즈감자'를 시작으로 시즌2 '김치불고기버거', 시즌3 엔제리너스 '비타베리 음료' 등을 선보인 바 있다.

'K-준 포테이토'에는 청년농부 3명이 재배한 국산 감자가 사용됐다. 케이준 시즈닝을 더해 매콤하고 짭짤한 맛을 살렸으며, 겉은 바삭하고 속은 포슬포슬한 식감이 특징이다.

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롯데GRS는 신제품 출시와 함께 청년농부에 대한 지원도 진행했다. 수확기를 앞둔 지난 5월 국제 유가 상승에 따른 운송비 부담을 고려해 감자를 재배하는 청년농부 3명에게 총 600만원의 물류비를 선제적으로 지원했다.

롯데GRS 관계자는 "청년농부의 열정에 롯데리아만의 'FUN'한 트렌디한 감성을 접목시켜 간편하게 즐길 수 있는 'K-준 포테이토'를 기획했다"며 "우리 농가와 함께 성장하는 건강한 상생 프로젝트를 지속적으로 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com