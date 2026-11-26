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세라젬이 과천시 복지시설 38곳에 헬스케어 제품 193개를 후원했다. 건강지표를 측정하고 과거 기록과 비교할 수 있는 서비스를 도입, 지역 주민의 건강관리를 지원하기 위해서다.

26일 세라젬에 따르면 지난 25일 과천시청에서 '세라젬-과천시 스마트 경로당 조성 기념식'을 진행했다. 기념식에는 이경수 세라젬 대표이사 사장과 신계용 과천시장 등 관계자들이 참석했다. 세라젬의 헬스케어 제품 후원은 과천시와 체결한 '행복백세 헬스케어 지원사업' 업무협약에 이은 후속 조치다. 세라젬은 과천시 복지시설에 건강관리 서비스 '세라체크'와 척추 관리 의료기기 '마스터 V6', 안마의자 '파우제 M2' 등을 지원했다.

세라체크는 뇌파·맥파 측정기와 체성분계, 혈압계 등을 활용해 건강 상태를 확인하는 서비스다. 스트레스 지수와 두뇌 활성도, 체중, 체지방률, 근육량, 체질량지수(BMI), 혈압 등을 측정할 수 있다. 측정 결과는 이전 기록과 비교할 수 있으며, 기기와 모바일 앱, 카카오톡 알림을 통해 확인할 수 있다. 마스터 V6는 식품의약품안전처로부터 추간판탈출증 치료 도움과 퇴행성 협착증 치료 도움, 근육통 완화, 혈액순환 개선 등 4가지 사용 목적을 인정받은 의료기기다. 파우제 M2는 온열과 마사지 기능을 갖춘 안마의자다.

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세라젬 관계자는 "지역 어르신들이 가까운 생활 공간에서 자신의 건강 상태를 확인하고 다양한 헬스케어 제품을 활용해 건강을 관리하는 데 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com