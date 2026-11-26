제공=IPARK현대산업개발

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HDC그룹의 IPARK현대산업개발이 지난 25일 서울 노원구 중계근린공원에서 열린 노원구 주관 '겨울맞이 김장 나눔 행사'에 참여해 기부금 전달과 봉사활동을 진행했다고 밝혔다.

이날 행사는 노원구 관내 도움이 필요한 가정에 겨울철 먹거리를 지원하고 생활 안정을 돕기 위해 마련됐으며, 서준오 노원구청장, IPARK현대산업개발 도시정비팀 임직원 등이 참석했다.

IPARK현대산업개발은 행사 기부금을 전달하고, 임직원들이 지역주민들과 함께 김치를 담그고 포장하는 봉사활동에 참여했다.

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이날 마련된 김장김치는 노원구 내 독거 어르신 등 도움이 필요한 가정에 전달될 예정이다.

행사에 참여한 관계자는 "추운 날씨에도 주민들과 함께 나눔을 실천하며 따뜻한 시간을 보냈다"며 "정성을 담아 만든 김치가 이웃들에게 작은 힘과 온기가 되길 바란다"고 말했다.

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한편, IPARK현대산업개발은 쌀 배달, 아동 간식 만들기, 습지 정비, 빗물받이 청소 등 임직원이 직접 참여하는 사회공헌 활동을 이어가고 있으며, 연말까지 작은 도서관 만들기, 구세군 협업 봉사 등 지역사회와의 상생 및 나눔 문화 확산에 힘쓸 계획이다.