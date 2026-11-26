자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 유명 외식업체가 여성 직원들에게 화장을 의무화해 논란이 일고 있다.

손님을 직접 응대하는 종업원뿐 아니라 청소와 주방 업무를 담당하는 직원에게도 립스틱과 아이라인 등 화장을 요구한 것으로 알려져 성차별적 외모 규정이라는 비판이 제기되고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 상하이에서 시작한 일본식 스키야키 뷔페 체인점 '뉴뉴 스키야키'가 여성 직원들에게 화장을 강요한다는 사실이 알려지면서 소비자와 네티즌들의 비판을 받고 있다.

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이 업체는 최근 혼자 식사하는 고객을 위한 '혼밥족' 공간을 선보여 주목받았다.

그런데 최근 외모를 둘러싼 규정이 알려지면서 역풍을 맞았다. 논란은 한 고객이 온라인에 식당 종업원들의 업무 부담을 걱정하는 글을 올리면서 불거졌다. 손님이 몰려 직원들이 이미 과중한 업무에 시달리는 상황에서 화장까지 신경 써야 하는 것은 지나친 요구라는 지적이었다.

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한 중국 매체 보도에 따르면 일부 매장은 서빙 직원에게만 화장을 요구하지만, 다른 매장은 청소 담당자와 주방 직원까지 모든 여성 직원에게 화장을 의무화하고 있다. 남성 직원에게는 깔끔하고 단정한 외모만 요구하는 것으로 전해졌다.

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매장 관리자가 요구하는 화장 수준도 일반적이지 않다. 립스틱과 아이섀도, 아이라이너는 물론 인조 속눈썹까지 착용해야 할 정도로 화장한 티가 분명하게 나야 한다는 것이다.

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업체는 정규직 직원에게 매달 100위안(약 2만원)의 화장 수당을 지급하고 있지만, 직원들은 이러한 규정 자체가 불합리하다고 호소했다. 한 전직 직원은 출근 준비를 위해 새벽 5시부터 일어나는 경우도 있다고 주장했다.

고객들도 직원들의 외모를 평가하는 업체의 방침에 비판적인 반응을 보였다. 식당에서 중요한 것은 음식의 품질과 서비스이지 직원의 화장 여부가 아니라는 것이다.

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한 네티즌은 "누가 밥 먹으면서 종업원의 얼굴을 뚫어지게 쳐다보겠느냐"며 "내가 관심 있는 것은 고기가 신선한지 여부"라고 꼬집었다. 또한 "종업원에게 손님을 위해 예쁘게 보일 의무는 없다", "여성 직원에게만 화장을 요구하는 것은 불공평하다" 등의 비판적 반응도 나왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com