사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 실제 전투기와 탱크를 닮은 중국산 대형 풍선 모형이 러시아의 우크라이나 전쟁에 활용될 가능성이 제기됐다. 중국 업체들이 수백 달러에 불과한 풍선형 군사 장비 모형을 생산해 판매하고 있는 가운데, 한 여성 홍보 담당자가 소셜미디어에서 제품을 소개하며 '세계에서 가장 섹시한 무기상'이라는 별명까지 얻어 화제가 되고 있다.

영국 매체 데일리스타에 따르면 중국과 러시아의 여러 온라인 쇼핑 플랫폼에서 풍선형 전투기와 군사 장비 모형이 판매되고 있다. 일부 전투기 모형은 수백 달러에 불과한 가격에 등록돼 있으며, 러시아어로 작성된 판매 광고에는 이미 수백 건의 주문을 받았다는 내용도 담겼다.

이들 제품은 실제 군사 장비처럼 보이도록 제작된 기만용 모형이다. 우크라이나군의 정찰 드론이나 위성 등에 실제 전투기와 탱크가 배치된 것처럼 착각하게 해 공격을 유도하거나, 값비싼 정밀 미사일을 가짜 표적에 낭비하도록 만드는 것이 목적이다.

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일부 제품은 단순히 외형만 모방한 수준을 넘어선다. 제조업체들은 실제 장비의 열 신호와 무선주파수 신호까지 흉내 내 레이더와 정찰 장비를 속일 수 있다고 홍보하고 있다.

판매 광고 상당수는 한 중국 업체와 관련된 것으로 파악됐다. 이 업체는 여러 브랜드와 계열사를 운영하면서 제품들을 판매 중인 것으로 알려졌다.

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한 홍보 영상은 '부풀리고, 배치하고, 속여라(Inflate, deploy, deceive)'라는 문구로 시작한다. 이어 공장 내부에 일렬로 늘어선 풍선형 군용 탱크를 보여주며 위장과 기만이 현대전에서 승패를 좌우할 수 있는 전략적 능력이라고 강조한다.

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해당 영상은 중국 내에서 접속이 차단된 유튜브에 게시됐다. 즉, 중국 내수시장보다는 해외 고객을 겨냥한 홍보물로 볼 수 있다.

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관련 소셜미디어에는 한 여성이 등장해 제품에 대해 홍보하고 있다. 그녀는 화려한 외모와 명쾌한 설명으로 온라인에서 많은 팔로워를 확보했다. 일부 네티즌은 '세계에서 가장 섹시한 무기상'이라는 별명을 붙이기도 했다.

그녀는 자신을 무기상이 아닌 풍선 놀이기구 제작자로 소개했다. 최근 영상에서 그녀는 "지난 3월 탱크 모양의 풍선 500개를 주문받았을 때는 어린이용 놀이기구인 줄 알았다"면서 "이후 주문자가 보온 패드와 금속성 도료를 요구했고, 전투기와 미사일 운반 차량, 레이더 차량까지 주문이 이어졌다"고 주장했다. 또한 제품이 어디에 사용되는지는 모른다고 밝혔다.

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중국 업체들이 판매하는 모형은 전투기와 탱크에만 그치지 않는다. 방공 시스템과 미사일 발사 차량, 곡사포 등 각종 무기 체계는 물론 가짜 격납고와 위장용 천막까지 제품군에 포함돼 있다. 일부 천막은 열 신호까지 모방해 실제 군사 장비가 보관된 시설처럼 보이도록 제작된 것으로 알려졌다.

한 전문가는 "이러한 제품의 상당수가 중국과 러시아 국경을 넘어 이동하고 있을 가능성이 있다"고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com