[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 21일 서울 영등포구 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어에서 '2026 한림 로봇인공관절 심포지엄'을 개최했다. 한림로봇인공관절교육센터 개소 5주년을 맞아 마련한 이번 심포지엄은 대한정형외과컴퓨터수술학회가 주최하고 한림로봇인공관절교육센터가 주관했으며, 정형외과 전문의 등 150여 명이 참석했다.

올해 심포지엄은 무릎 로봇 수술을 중심으로 이어온 논의를 어깨·척추·고관절로 넓혔다. 한림대강남성심병원 정형외과 황지효 교수의 개회사로 시작해 총 8개 세션에서 28건의 연제 발표가 진행됐다. 분야별 전문가들은 로봇의 임상 적용 경험을 공유하고, 환자별 해부학적 특성과 기능적 요구를 반영한 맞춤형 수술 전략을 심도 있게 논의했다.

오전 세션에서는 '역행성 어깨 인공관절수술에서 수술 보조 기술의 현주소'를 주제로 내비게이션과 환자 맞춤형 수술 가이드의 활용 방안을 살펴봤다. 이어 '로봇 척추수술의 현재와 미래' 세션에서는 로봇 보조 나사못 고정술과 영상 유도 양방향 내시경 수술의 최신 기술 및 임상 적용 경험을 공유했다. 황지효 과장이 좌장을 맡은 '로봇 고관절 인공관절수술의 정밀도와 기능 회복' 세션에서는 수술 후 하지 길이 차이와 관절 기능 회복을 고려한 정밀한 수술 계획 이 깊이 있게 논의됐다.

Advertisement

후에는 로봇 무릎 인공관절수술의 임상 활용과 환자 맞춤형 수술 전략을 논의했다. '로봇 보조 무릎 인공관절수술이 강점을 발휘하는 경우' 세션에서는 다리 변형이 심하거나 이전에 무릎 수술을 받은 환자에게 로봇을 활용하는 방법을 살펴봤다. 이어 '로봇수술은 무릎 외반 변형을 해결할 수 있을까' 세션에서 한림대강남성심병원 정형외과 김중일 교수는 무릎이 안쪽으로 모이는 X자형 외반 변형 환자에게 맞춤형 로봇 인공관절수술을 적용하는 방안을 발표했다. '다양한 로봇 플랫폼 비교와 환자별 기술 선택' 강연에서는 환자의 무릎 상태에 따라 수술 장비를 선택할 때 고려할 점을 짚었다.

이어 '무릎 인공관절수술에서 슬개대퇴관절의 역할' 세션에서는 다양한 로봇수술 기법이 슬개대퇴관절의 정렬과 기능에 미치는 영향을 살펴보고, 이를 최적화하기 위한 수술 전략을 논의했다. 이 세션에서 한림대강남성심병원 정형외과 정호정 교수는 슬개골 치환술의 적응증과 임상적 고려 사항을 발표했다. 마지막 '환자 맞춤형 무릎 인공관절수술의 남은 과제' 세션에서는 환자 맞춤형 수술의 적용 범위와 후방십자인대 보존 여부 등 현재까지 논란이 지속되고 있는 임상적 쟁점들을 다루며 향후 발전 방향을 모색했다.

Advertisement

김중일 한림로봇인공관절교육센터장은 "로봇수술의 높은 정밀도가 실제 환자의 기능 회복과 만족도 향상으로 이어지기 위해서는 단순히 기술을 적용하는 것을 넘어, 환자 개개인의 특성에 맞춰 로봇을 어떻게 활용하는 것이 최선인지 끊임없이 고민해야 한다"며 "교육센터 개소 5주년을 맞아 무릎뿐 아니라 어깨, 척추, 고관절 분야의 전문가들과 경험을 공유할 수 있어 뜻깊었다"고 말했다. 이어 "앞으로도 다양한 분야의 최신 연구 성과와 임상 경험을 공유하고, 로봇수술 기술의 발전이 환자에게 실질적인 치료 효과로 이어질 수 있도록 지속적인 학술 교류와 교육의 장을 마련하겠다"고 말했다.

Advertisement

2021년 12월 개소한 한림로봇인공관절교육센터는 국내외 정형외과 의사 550여 명에게 로봇인공관절수술을 교육해 왔다. 김중일 센터장은 기능적 정렬을 기반으로 한 맞춤형 로봇 무릎인공관절수술을 연구하고 있으며, 지난 10월 최소침습 수술법(MISI)의 임상 적용을 담은 영상으로 제70차 대한정형외과학회 추계학술대회 비디오전시 부문 우수상을 받았다. 같은 달 김 교수팀은 대한정형외과컴퓨터수술학회 국제학술대회에서 로봇인공관절수술 연구로 최우수 구연상과 우수 포스터상을 받았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com