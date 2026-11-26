[스포츠조선 장종호 기자] 을지재단이 창립 70주년을 맞아 지난 70년의 역사와 성장 과정을 집대성하고, 새로운 미래 100년을 향한 비전과 가치를 담은 '을지재단 70년'을 발간했다.

'을지재단 70년'은 1956년 창립 이후 시대의 변화와 사회적 요구에 응답하며 성장해 온 을지재단의 경영철학과 정체성, 함께해 온 사람들의 헌신을 되짚고 미래 100년의 방향을 제시하는 기록물이다.

특히, 창립 70주년 슬로건인 '덕분에 70년, 함께 100년'을 바탕으로 구성원과 환자, 보호자, 동문, 지역사회의 신뢰와 성원에 감사를 전하고, 그 가치를 새로운 100년으로 이어가겠다는 의지를 담았다.

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'을지재단 70년'은 통사와 화보, 별책(핸드북)으로 구성했으며, 70년의 성장과 역사적 장면, 을지의 가치체계를 담아 과거와 현재, 미래를 하나로 연결했다.

◇1956년부터 현재까지…70년의 역사와 사람을 기록하다

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1권은 을지재단의 역사와 발전 과정을 종합적으로 정리한 통사다. 경영철학, 통사, 을지가족 이야기, 기관별 현황, 부록 등으로 구성했다.

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박준영 회장의 경영 가치와 철학을 조명하고, 1956년 설립부터 현재까지 주요 역사와 발전 과정을 체계적으로 정리했다.

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특히, 을지가족 이야기에는 재단의 성장과 함께해 온 내외부 인물들의 경험과 이야기를 담았다. 단순한 연혁과 성과를 넘어 을지의 역사를 함께 만들어 온 사람들의 헌신과 기억을 기록했다.

현황 편에는 의정부·대전·노원·강남을지대학교병원과 을지대학교 대전·성남·의정부캠퍼스 등 주요 기관의 현황을 수록했다. 부록에는 주요 통계와 자료를 통해 을지재단 70년의 변화와 성장을 한눈에 살펴볼 수 있도록 했다.

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◇설립자와 명예회장의 만남부터 오늘까지…70개의 역사적 순간

2권 화보는 '을지재단 70년, 역사적 순간'과 '현황 화보'로 구성했다.

'을지재단 70년, 역사적 순간'에는 설립자인 고(故) 범석 박영하 박사와 전증희 을지재단 명예회장의 한국전쟁 당시 만남을 시작으로 재단 창립 이후 주요 역사적 사건을 70개의 화보로 기록했다.

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을지재단의 출발과 성장, 시대적 변화에 대응하며 의료와 교육의 영역을 확장해 온 과정을 사진으로 되짚으며 70년 역사의 의미를 생생하게 전달한다.

'현황화보'에는 인간사랑·생명존중의 가치를 실현하고 있는 의정부·대전·노원·강남을지대학교병원, 을지대학교 대전·성남·의정부캠퍼스, 클리프비치 리조트&풀빌라 등 8개 기관의 주요 시설과 진료·교육 현장, 구성원들의 모습을 담아 오늘날 을지재단의 역량을 보여준다.

◇과거를 넘어 미래로…별책 '을지재단 가치체계'에 새로운 100년의 나침반 담아

별책 '을지재단 가치체계'는 지난 70년간 쌓아온 정체성과 가치, 구성원들의 철학과 헌신, 미래 비전을 담은 핸드북이다. 새로운 100년을 앞두고 을지가 누구이며 어디로 나아가야 하는지를 함께 고민하고 공유하는 나침반이자 안내서다.

책에는 을지가 존재하는 이유와 미래상, 창립 정신인 '의료는 복지다', 경영철학인 '미래를 설계하는 조직, 사람을 키우는 경영'을 비롯해 조직문화와 을지가족의 헤리티지, 을지재단 70년 약사 등을 수록했다.

또한, '당신도 을지가족입니다'와 '변함없는 가치와 신뢰, 당신 덕분입니다'라는 주제를 통해 차별화된 진료와 교육으로 본연의 경쟁력을 강화해 온 과정, 구성원과 사회가 함께 쌓아온 신뢰를 되짚었다.

AI와 디지털 전환, 초고령사회 등 급변하는 의료·교육 환경 속에서 지켜야 할 본질과 미래를 향한 도전 방향을 제시했다.

◇박준영 회장 "70년의 역사는 미래 100년을 준비하는 이정표"

박준영 회장은 발간사에서 "시대는 끊임없이 변했지만, 생명을 존중하는 마음과 사람을 먼저 생각하는 자세, 사회가 필요로 하는 역할을 외면하지 않는 책임감은 지난 70년 동안 을지를 움직여 온 가장 큰 힘이었다"라고 밝혔다.

특히, "'을지재단 70년'은 을지가 어떤 철학으로 출발했고, 무엇을 지키며 성장해 왔는지를 돌아보는 기억의 기록이자 앞으로 나아갈 방향을 성찰하는 미래의 이정표"라며 "70년의 역사가 우리에게 가르쳐 준 미래를 준비하는 확실한 방법은 본질을 잃지 않는 자세"라고 강조했다.

이어 "앞으로도 '인간사랑·생명존중'의 정신을 바탕으로 '대한민국 의료의 미래를 선도하는 재단'이라는 비전 아래 국민과 사회의 신뢰에 보답하는 새로운 100년을 힘차게 열어가겠다"라고 덧붙였다.

한편, 을지재단은 1956년 설립자 고(故) 범석 박영하 박사가 을지로에 산부인과 의원을 개원하며 출발했다. 이후 의료와 교육의 영역으로 사명을 확장하며 오늘날 의료기관과 교육기관을 아우르는 교육의료재단으로 성장했다.

창립 70주년을 맞은 올해 '덕분에 70년, 함께 100년'이란 슬로건 아래 지나온 70년의 의미를 되새기고, 구성원과 함께 새로운 미래 100년을 향한 도전을 이어가고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com