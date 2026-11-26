[스포츠조선 장종호 기자] 이대목동병원(병원장 김한수)이 국내 최초로 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료를 전문으로 하는 통합치료센터를 개소했다.

이대목동병원은 지난 24일 본관 2층 정신건강의학과 외래 앞에서 '이화트라우마센터(EWHA TRAUMA CENTER)' 개소식을 개최했다고 밝혔다. 이날 개소식에는 유경하 이화여자대학교 의무부총장 겸 의료원장, 김한수 이대목동병원장, 김숙현 간호부원장을 비롯해 심민영 이화트라우마센터장과 정신건강의학과 김수인 교수, 원희연 전임의, 이대서울병원 정신건강의학과 임원정·김선영·박소현 교수 등 주요 관계자들이 참석했다.

이화트라우마센터는 트라우마와 상실로 심리적 어려움을 겪는 환자들에게 전문적이고 체계적인 진단과 치료를 제공하기 위해 설립됐다. 특히 국내 최초로 재난심리지원 조직을 구축하고 국가트라우마센터장을 역임한 심민영 교수가 센터장을 맡아 전문적인 진료 체계를 이끈다.

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센터는 트라우마 종합심리평가와 심박변이도 검사 등 자율신경계 검사를 통해 환자의 심리적·신체적 상태를 종합적으로 평가하고, 검사 결과와 환자 상태에 따라 개인별 맞춤형 통합치료 프로그램을 제공한다.

주요 치료 프로그램은 ▲트라우마 중점 정신치료 ▲첨단 뇌신경 조절 치료(뉴로모듈레이션) ▲맞춤형 약물치료 등이다. 환자 개개인의 상태와 증상에 맞춰 다양한 치료법을 유기적으로 연계함으로써 치료 효과를 높이고, 트라우마 및 애도 관련 질환에 대한 전문 진료 역량을 강화할 계획이다. 아울러 임상 데이터를 기반으로 한 학술 연구와 전문 인력 양성에도 힘써 국내 트라우마 치료 분야의 발전을 이끌어 나갈 방침이다.

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심민영 이화트라우마센터장(정신건강의학과 교수)은 "트라우마는 우리 주변에서 누구나 경험할 수 있는 심리적 어려움이지만, 이를 전문적으로 진단하고 치료하는 체계는 아직 충분하지 않은 상황"이라며 "국내 환자 특성과 의료 환경에 적합한 한국형 트라우마 치료 모델 구축할 것"이라고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com